Ha mort l'escriptor i historiador igualadí Antoni Dalmau, que va ser president de la Diputació. Aquest matí ha tingut una caiguda a casa i no s'ha recuperat. Tenia 70 anys. Dalmau havia arribat a la Diputació en representació del PSC d'Igualada, on va ser regidor, i de l'Anoia, però a partir de l'última gran crisi dels socialistes catalans s'havia anat distanciant d'aquest grup i s'havia apropat a ERC. Havia militat al PSC fins al 2013. Tenia 70 anys i mantenia una activa vida literària i com a historiador. Era membre del Consell Assessor de Regió7 i columnista setmanal.

Va ser president de la Diputació de Barcelona (1982-1987) i vicepresident del Parlament de Catalunya (1988-1995). Ha estat president de la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona, professor de la facultat de Ciències de la Comunicació (Blanquerna) de la Universitat Ramon Llull, traductor i col·laborador regular de diversos mitjans de comunicació, director de la Revista d'Igualada i autor de més d'una vintena de llibres, entre els quals set novel·les. Era un dels 8 fills del polític i escriptor Antoni Dalmau i Jover. Va ser membre de l'escoltisme. Es va llicenciar en Dret a la Universitat de Barcelona l'any 1972, i va exercir de professor de català i advocat fins a l'any 1982. Va ser regidor de l'Ajuntament d'Igualada (1979-1983 i 1987-1991) i regidor de l'Ajuntament de Barcelona (1983-1987). Va ser diputat des del 1979 fins al 1987. L'any 1982 succeí Francesc Martí i Jusmet com a president de la Diputació de Barcelona, fins a l'any 1987, quan fou succeït per l'egarenc Manel Royes i Vila. Posteriorment, va ser diputat al Parlament de Catalunya (1988-1999), vicepresident de la Cambra catalana (1988-1995) i president de la Comissió de Política Cultural (1995-1999). Era col·laborador habitual en diversos mitjans de comunicació El Punt Avui, El Periódico de Catalunya, Regió 7, Catalunya Ràdio, Anoiadiari.cat, RAC1 i TV3. Va ser un dels fundadors i director de la Revista d'Igualada. Ha estat president de la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona, durant vint-i-cinc anys (1988-2013), i ha pertangut a les juntes de diverses entitats culturals (Orfeó Català, Fundació Centre Internacional de Música Antiga, Fundació Pau Casals, Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans…). Va rebre la Medalla de la Ciutat d'Igualada (2004) i el Premi al Compromís Cultural d'Òmnium Cultural de l'Anoia (2015). El 1997 va guanyar el Premi Nèstor Luján de novel·la històrica.