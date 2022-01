Centenars de persones i institucions han fet públiques mostres de condol i de suport a la família d’Antoni Dalmau després que dimecres al vespre transcendís la seva mort. Antoni Dalmau i Ribalta, escriptor, historiador i polític, tenir 70 anys. Des del president de la Generalitat i la presidenta del Parlament a entitats com Òmnium o partits polítics com el PSC, on va militar fins al 2013, i ERC, amb qui compartia viatge els darrers anys (va tancar la llista municipal d’Esquerra a Igualada). El funeral per Dalmau se celebra aquest divendres, a les 4 de la tarda, a la basílica de Santa Maria d’Igualada.