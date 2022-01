Ses Majestats han tornat a desfilar pels carrers d’Igualada després que l’any passat no poguessin fer-ho per a les restriccions sanitàries en contra la pandèmia. L’assistència de públic ha estat abundant, respectant bastant la distància de seguretat i tothom amb mascareta. Els qui no la duien era el reis Melcior i Gaspar, malgrat que les mesures dictades pel Departament de Salut exigien l’ús d’aquesta. Baltasar i la resta de patges i patgesses sí que la duien.

La cavalcada ha començat a dos quarts de sis de la tarda. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs han estat els amfitrions per rebre els tres Reis d’Orient. Des del balcó de l’Escola Mowgli, on s’han fet els parlaments, Borràs ha demanat als reis que s’acabi la pandèmia, qüestió que Baltasar també ha fet referència «que aviat puguem deixar enrere aquest malson que estem vivint»

Si bé aquest any s’ha pogut celebrar «gairebé amb normalitat», la cavalcada, per primera vegada en anys, aquesta no ha comptat amb una de les seves tradicions més arrelades a la cavalcada més antiga de Catalunya i és que han faltat les escales de fusta per on s’enfilen els patges i patgesses per reparteir els regals personalment als infants en els seus domicilis per les finestres i balcons. A diferència d’altres ciutats on han optat per eliminar el repartiment de caramels, a Igualada sí que se n’han entregat. L’acte també ha comptat amb l’Orquestra i els infants han pogut cantar el mític himne del Patge Faruk, present també durant la Festa de Reis d’Igualada.

Els nens i nenes d’Igualada també han pogut veure com es passejava l’estel o estrella de Nadal, la qual es va renovar amb motiu del 125è aniversari de la nostrada festa i només s’havia pogut passejar un any, a causa de la pandèmia. Després de la desfilada, Ses Majestats han enviat als patges i patgesses a les cases de la capital anoienca perquè les famílies recullin els regals i paquets a l’entrada dels edificis i en espais amplis i amb bona ventilació.

La cavalcada d’Igualada és la més antiga del país, se celebra des del 1895 i fou declarada Festa Popular d’Interès Cultural (2010) i Festa Patrimonial d’Interès Nacional (2016). Actualment, és candidata per esdevenir Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESO conjuntament amb altres festes del mateix caràcter en una candidatura que promou, davant l’ens internacional, l’estat espanyol.