Des de l’estació nova i fins l’estació vella del passeig Verdaguer s’ha omplert de parades per oferir els seus productes amb motiu de la tradicional Fira de Reis. El president de Fira Igualada, Magí Senserrich, afirma que "el balanç és molt positiu". I destaca "la recuperació de tradició de fer fira el dia de Reis, tot i les restriccions que hi ha”. L’any passat no es va poder celebrar per les restriccions que es van imposar per la situació de la pandèmia. De fet, aquesta fira ja acumula pràcticament set segles i mig d’existència i poques vegades s’havia hagut de suspendre. La primera edició es va celebrar el 1373 gràcies al privilegi que va concedir Pere III el Cerimoniós a la ciutat d’Igualada.

Enguany, la fira també ha coincidit amb el Mercat d’Antiguitats, d’art i d’artesania, que s’ha celebrat a l’Estació Vella. La Fira ha estat obert al públic de les 9h del matí a les 15h del migdia i també s’han recuperat les sardanes. Així, els igualadins i igualadines han pogut tornar a ballar sardanes, les quals estaven restringides per les mesures de seguretat. El públic ha estat abundant i enguany, si bé no hi havia control d’accés i gel hidroalcohòlic, l’organització de la fira ha optat per posar les parades a només una banda del passeig. D’aquesta manera no hi ha hagut aglomeracions i s’ha pogut respectar les distàncies de seguretat. Magí Senserrich també ha destacat que “esperem poder celebrar més fires en els propers mesos i amb més normalitat”.