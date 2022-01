Igualada ha dit el darrer adeu a l'escriptor, historiador i polític d'aquesta ciutat, Antoni Dalmau, que va morir dimecres de manera sobtada a l'edat de 70 anys. La cerimònia ha estat oficiada pel seu germà, el monjo de Montserrat Bernabé Dalmau, i concelebrada per una desena de monjos i capellans més, entre d'altres el pare abat de Montserrat, Manel Gasch. La basílica de Santa Maria d'Igualada ha quedat absolutament plena d'amics i coneguts de Dalmau i la família, amb persones dretes als laterals i persones que han quedat a l'exterior. Entre d'altres, han assistit al funeral la presidenta del Parlament del Parlament, Laura Borràs, la diputada i membre de la mesa, la igualadina, Alba Vergés, el també diputat igualadí Jordi Riba, l'exalcalde d'Igualada Jordi Aymamí, i l'alcalde actual, Marc Castells. Moltes altres personalitats van ser ahir el tanatori per expressar el seu condol a la família. El fèretre estava cobert per una senyera i un ram de roses vermelles.

Centenars de persones recorden i destaquen el paper d'Antoni Dalmau Dalmau va ser una persona prolífica en diversos àmbits i, sobretot, una persona molt estimada pels igualadins i igualadines que li han volgut expressar aquesta proximitat. Havia destacat en l'àmbit polític com a president de la Diputació de Barcelona (1982-1987), regidor d'Igualada (de 1979-1987 i de 1987-91) i Barcelona (1983-87), vicepresident del Parlament de Catalunya (1988--95), a més a més de diputat (1988-1999). Però a part de l'àmbit polític, aquest advocat de professió, va deixar un gran llegat cultural. El seu germà, el pare Bernabé Dalmau, qui ha presidit la cerimònia, n'ha destacat el seu amor per Catalunya i la seva fe cristiana, traduïda en "solidaritat i caritat". Antoni Dalmau tenia una debilitat pel monestir de Montserrat i el seu germà n'ha destacat també "el tracte exquisit amb els monjos". La filla d'Antoni Dalmau ha parlat en nom de la família al final de la celebració per agrair el suport que ha rebut la família arran del decés. Li ha dedicat unes paraules al seu pare i ha acabat amb una cita d'un text extret de la vintena de títols que havia escrit Antoni Dalmau: "Mai moriràs del tot, mentre encara resti algú que recordi el teu nom". Al final del funeral, abans d'abandonar el temple, s'ha produït un emotiu aplaudiment espontani cap al finat mentre els familiars sortien de la basílica. Ja a l'exterior, aquest aplaudiment s'ha tornat a reprendre mentre el cotxe fúnebre ha iniciat la marxa direcció al Cementiri Municipal d'Igualada.