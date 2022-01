"Será maraviloso", de Marc Torrecillas, de Badalona; "Bajo la niebla", d'Amaya Minguez, de Mediona; "Records", de Marc Abril, de Mataró; "Suor freda", de Juan Jiménez, de Barcelona i Nèbula", dels manresans Albert Lladó i Marc Freixa, són els cinc microtextos teatrals inèdits que han estat seleccionats per ser representats en la segona edició del concurs que convoca El Casino de Calaf. Els seleccionats es van donar a conèixer aquest dissabte a la mateixa sala de l'entitat, que va anunciar que el proper dia 9 de juliol es representaran les obres seleccionades a l'espai del Castell de la mateixa població. Els autors es van endur un premi de 200 euros pel text i 200 més per ajudar-los a portar-ho a escena amb els seus propis elencs d'actors.

32 autors de diferents punts dels Països Catalans han participat en aquesta segona edició. De l'obra prensentada se'n van triar 10 finalistes, que dissabte al vespre van ser a Calaf, i d'aquests el jurat, format per Imma Sala, Araceli López, Josep Maria Solà, Sílvia Vila i Pia Clotet en va fer la tria dels 5 finalistes. Clotet, que va actuar com a secretària del jurat, en va destacar el bon nivell que havien pogut llegir. El jurat va triar les obres a representar sense saber de qui era cada text. Jordi Mas, president de Casino de Calaf, recentment Creu de Sant Jordi, va destacar en la seva intervenció final la participació i el fet que hi hagués autors de diferents punts, la qual cosa demostra que el concurs, només amb dues edicions, s'ha donat a conèixer.

El lliurament dels premis es va conèixer en un concert de l'actor i cantant barceloní Joan Vázquez, acompanyat el grup The Feeling Good Swing Trio, que va oferir un concert grans temes que transporten l'espectador als locals de nit de Nova York. Vázquez, que ha destacat en diferents propostes musicals a Barcelona, també és el primer artista de teatre musicial que ha treballat en llegendaris cabarets de Broadway 54 Bellow) i de West End (Creazy Coqs). A Calaf va ser molt aplaudit pel centenar de persones que van assistir al concert i lliurament de premis, en una proposta de sopar concert, que va lluir al teatre del Casino de Calaf.

En la representació del proper dia 9 de juliol, de les 5 obres que han estat finalistes, en sortiran dues de premiades. Per una banda, una rebrà el premi que atorga el públic per votació popular, i per una altra, el premi del jurat que valorarà la posada en escena de cada text.