L’Escola Municipal d’Arts Plàstiques d’Esparreguera estrena aquest mes de gener tres noves propostes de tallers artístics i culturals adreçats a joves i infants. Es tracta de «Ceràmica en família», que es podrà cursar els dijous de 4.45 a 6.15 de la tarda; «Bodypainting i disseny de tatuatges» per a joves, que es farà els dimarts de 4 a 5.30h i «Creació» en format digital per a joves, els divendres de 5.30 a 7.30h. Aquestes tres propostes se sumen als tallers que ja es van inaugurar al setembre, un «Taller multidisciplinari i Història de l’art pràctica», adreçats a persones adultes, i un de «Ceràmica per a joves».

La matrícula per a inscriure’s als cursos està oberta durant tot l’any, en funció de la disponibilitat de places que hi ha en cada proposta, i es pot realitzar presencialment, demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé telemàticament, a través de la seu electrònica municipal. Les quotes mensuals dels tallers van dels 32 als 47 euros mensuals en funció de les hores lectives. Fonts municipals han explicat que amb aquestes noves propostes l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques amplia i modernitza la seva oferta per acostar-se a un perfil d’alumnat més ampli. L’oferta formativa es completa amb un taller de restauració de mobles.