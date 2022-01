Antonio Martínez té una parada al mig del raval de Sant Jaume on ven, juntament amb la seva dona, embotits, bacallà i olives, entre d’altres. Venen de Balaguer i van escollir el de Calaf per iniciar una vida com a paradistes. Amb la controvertida reubicació, la parella està molt contenta perquè «abans ens col·locaven allà on hi havia lloc i ara hem guanyat una plaça fixa, cosa que ens beneficia molt per fer clientela fixa». A més, Martínez creu que «ara les parades es concentren totes al mateix carrer i estan més repartides, això farà que la gent passegi més per tot arreu».