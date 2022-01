Òdena instal·larà un ascensor exterior al teatre Centre Unió Agrícola per tal de resoldre els problemes d’accessibilitat que hi ha en aquest moment durant el 2022. La Diputació de Barcelona ha realitzat el projecte executiu de millora de l’accessibilitat a l’equipament, que es troba repartit en dos edificis units per un vestíbul comú com són el Teatre Centre Unió Agrícola i el Centre Cultural. Aquest equipament, en el qual també hi ha l’Espai cultural i recreatiu, el telecentre i el Jutjat de pau, no està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, ja que cal pujar diferents trams d’escala per accedir-hi.

El teatre de la Unió Agrícola és una petita sala amb capacitat per a 150 persones assegudes i 300 si es retiren les butaques. I «resol bastant» les peticions de les entitats o les necessitats del mateix Ajuntament, segons ha explicat la mateixa alcaldessa. L’ascensor, de fet, constitueix la primera fase de les obres de millora que s’hi preveuen. I aquesta disposa d’un finançament garantit de la mateixa institució provincial. Quedaran per fer després dues fases més, menors en import econòmic, que assumiria el mateix municipi, segons ha explicat l’alcaldessa Maria Sallavera. El projecte executiu s’ha fonamentat en un estudi previ de solucions redactat l’any 2014 per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona. L’ascensor resoldrà la mobilitat en el nivell interior i les dues plantes i serà extern. D’acord amb l’alternativa escollida per l’Ajuntament, es planteja la instal·lació d’un ascensor per salvar el desnivell que hi ha entre el carrer i les dues plantes de l’edifici, i una plataforma pujaescales per salvar el desnivell entre el vestíbul i el teatre. El treball també preveu pavimentar i col·locar baranes en les rampes exteriors que ara hi ha. L’actuació, que té un cost previst de 143.037 euros, preveu una inversió per fases, coincidint amb les diferents zones d’actuació, per tal de facilitar la gestió econòmica. Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 3 «Salut i benestar», 4 «Educació de qualitat» i 11 «Ciutats i comunitats sostenibles». L’última remodelació que es va fer al teatre té una quinzena d’anys, i Sayavera admet que pot requerir més intervencions d’actualització. De tota manera, darrerament s’ha invertit en il·luminació i en sonorització de la sala. Però, a part de les obres, l’alcadessa té en ment que aquesta sala pugui tenir més activitat. Ja es va fer un intent abans de la pandèmia. Òdena es va acollir al Programa.cat, una eina de suport als ajuntaments del Departament de Cultura de la Generalitat a través del qual es va aconseguir la programació de quatre muntatges teatrals. Però d’aquests només se n’ha pogut veure un, perquè la resta han hagut d’estar ajornats o suspesos. Sayavera espera que aquest 2022 hi hagi plena normalitat per a la programació cultural i que es pugui treballar per generar vida cultural al teatre.