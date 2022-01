L’Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) manté oberta la convocatòria per participar en el concurs de cartells del 8 de març, un concurs per escollir la imatge gràfica que s’utilitzarà per fer difusió de les activitats commemoratives del Dia Internacional de les Dones a la Conca d’Òdena.

Es tracta de la novena edició del concurs, i està obert a totes les persones empadronades a la comarca de l’Anoia nascudes abans del 2006 que no es dediquin professionalment al sector del disseny gràfic. Les obres poden estar fetes amb qualsevol tècnica: fotografia, il·lustració, grafiti, pintura, format digital, etc. Els originals es poden presentar fins el dia 21 de gener a les oficines d’atenció ciutadana dels ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui, Òdena, Jorba i Castellolí. Les bases del concurs es poden consultar a la pàgina web www.micod.cat.

Un jurat format per una persona de l’àrea d’igualtat de la MICOD, professionals d’institucions vinculades a l’art i el disseny i representants d’associacions de dones escolliran la proposta guanyadora després de valorar la qualitat tècnica de l’obra, la qualitat artística, l’impacte visual, l’originalitat, la creativitat i l’adequació de la imatge amb la temàtica de transmissió de valors igualitaris i la defensa dels drets de les dones. El premi està dotat en 300 euros i el veredicte es donarà a conèixer la setmana del 31 de gener.

Cada any, la MICOD organitza una completa agenda d’actes i activitats emmarcades en el 8 de març per fer visible la lluita de les dones al llarg de la història per la igualtat de drets.

La MICOD

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) és una associació formada per 7 municipis de la comarca de l'Anoia, tots ells situats a la Conca d'Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí. L’entitat va néixer al 2001 per donar serveis de manera mancomunada als diferents municipis que la integren, i té com a objectiu unir esforços i recursos per gestionar serveis d'interès comú en diferents àrees com la promoció econòmica, la igualtat de gènere, serveis d'ocupació, formació i inserció i serveis relacionats amb el medi ambient i la mobilitat, entre d’altres. Enguany celebra els vint anys d’existència.