L’Agrupació Local del PSC Montbui ha renovat la seva direcció per encarar una nova etapa que els porti "a tornar a ser primera força al municipi a les eleccions municipals del maig del 2023", segons han explicat fonts de la formació. Creuen que el resultat del PSC a les autonòmiques pot actuar d'impuls per recuperar una de les alcaldies que més anys havia estat sota el govern socialista. A Santa Margarida de Montbui, el PSC va ser el partit més votat al municipi doblant la diferència amb el segon partit més votat. El PSC va haver de deixar l'alcaldia en aquest mandat. L'anterior havia acabat amb temes judicials contra el llavors alcalde, Teo Romero, per irregularitat en comptes del Fons Català de Cooperació i Desenvolupament.

Com a primer secretari de la nova executiva del PSC Montbui ha resultat escollit Miguel Angel Leiva i l’acompanyen a l’executiva Montse Carricondo, Sílvia Latorre, Sheila la Torre y José Luis González. La direcció treballarà de manera coordinada amb el grup municipal que encapçala Josep Palacios a l’Ajuntament, del qual també en formen part la majoria de membres de la direcció com a regidors del consistori i que es va renovar abans de l’estiu. L’objectiu de la nova direcció del PSC Montbui és oferir un projecte guanyador i de transformació pel municipi que afronti els reptes que té en matèria d’atenció social, de promoció econòmica i de nous espais verds com l’entorn del riu Anoia. El PSC està en permanent contacte amb les veïnes i veïns del municipi i escolten les seves demandes i, també, decepcions amb l’actual govern. Reclamen la necessitat de tornar a fer projectes il·lusionants i de transformació per Montbui com sempre han ofert els governs socialistes que ha tingut el municipi.