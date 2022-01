La igualadina Àngels Chacón, que fins fa poc liderava el PDeCAT, es va presentar ahir de manera oficial com a líder d’un nou partit, Centrem, que en paraules seves és «el primer partit postprocés» que busca «trencar la polarització i acabar amb la paràlisi» . La presentació va tenir lloc en un acte al World Trade Center de Barcelona.

Entre els companys de viatge en aquesta nova aventura política hi ha Joan Torres, que va ser alcalde de Sant Vicenç de Castellet per CiU. Una altra persona amb vinculació bagenca que forma part dels primers col·laboradors de Chacón és Dolça Gonzàlez, que havia viscut a Sant Fruitós de Bages. Mentre que Joan Torres arriba al projecte de Chacón després d’un temps d’haver estat apartat de la política, Dolça González ho fa després d’haver passat per una de les moltes formacions que han nascut en els darrers en el món postconvergent, el Partit Nacional Català (PNC), que lidera l’osonenca Marta Pascal. El PNC no se suma al projecte de Chacón.

Centrem és un partit que es crea de nou, sense un vincle orgànic ni directe amb el PDeCAT però que vol sumar els actius polítics d’aquesta formació i, a la llarga, els militants. En aquests moments inicials també compta amb formacions menors com Convergents, la Lliga Democràtica i Lliures. És, també, un partit que neix com una necessitat gairebé del PDeCAT, que va quedar molt tocat en el fracàs de les eleccions al Parlament de Catalunya en no obtenir representació.

Chacón parlava en la presentació de «sumar i arribar a consensos de debò» i «tenir les idees clares» per conformar de manera definitiva una opció de centre o centre dreta catalana. Seria una opció autonomista, defensant més autogovern per a Catalunya però sempre «dins el marc de la legalitat».

La política igualadina ja ha avançat que Centrem té la mirada fixada en les eleccions municipals, a les que preveu presentar-se. El nou partit, que aplega els entorns del PDeCAT, Convergents, la Lliga Democràtica i Lliures, neix després de mesos de converses d’aquestes formacions per articular un front de centre, especialment de cara a les eleccions municipals.

En aquesta primera etapa, Chacón es desprèn del lligam igualadí. Marc Castells, que en certa manera ha estat el seu pare polític, es queda com a alcalde d’Igualada, sense representació ni a Centrem ni al PDeCAT. I aquesta darrera formació, que té previst aclarir la seva posició el proper 22 de gener, queda encapçalada per Marc Solsona. Conitnuen en l’exectiva la manresana Ivet Castaño, presidenta del PDeCAT al Bages, i David Font, alcalde de Gironella.

Segons Chacón, Centrem busca ser «un projecte el més ampli possible» i assegura que volen evitar «personalismes, baralles partidistes i proclames etèries i buides de contingut».