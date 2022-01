El restaurant MenjaB ha obert portes aquest dimarts passat als baixos de l’espai Residencial ViuB2 d’Igualada, que gestiona el Consorci Sociosanitari d’Igualada. El restaurant ha pactat preus especials per als residents, i també que els treballadors que contracti per eleborar menjar o servir seran preferentment amb necessitats socials. Jordi Ferrer, gerent del Consorci Sociosanitari, ha explicat que el restaurant «està obert a fer altres col·laboracions de caire social».

El restaurant ofereix esmorzars, dinars i sopars basats en la cuina casolana catalana, elaborada amb productes de proximitat, saludable i amb preus populars.

L’oferta inicial inclou Combos d’esmorzars per 4,5 euros, menús de dinar per 9,5 euros, entrepans i tapes. A partir del cap de setmana disposarà de brases tant per esmorzar com per dinar. El local paga segons els cànons fixats per al Consorci Sociosanitari.