La consellera de Cultura, Natàlia Garriga Ibañez, va reivindicar la cultura tradicional a l’acte de presentació de les festes gremials del Bicentenari de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada i 25è aniversari de la Federació Catalana dels Tres Tombs, que va tenir lloc dijous al vespre a Igualada. Aquest 2022, la ciutat és la Capital Cultural de Catalunya, i també ha estat nomenada Capital dels Tres Tombs de Catalunya. En aquest any tan especial per Igualada, la responsable de Cultura és l’encarregada de portar la bandera gran dels Tres Tombs en representació de la Generalitat de Catalunya. En la seva visita cultural a l’Anoia, la consellera Garriga també ha visitat Capellades, on ha passejat per l’Abric Romaní i ha conegut la situació del Teatre La Lliga.

“Arribar aquí no ha estat fàcil, com bé sabeu les persones que treballeu per poder mantenir aquesta tradició durant tants anys. Això ens demostra que la cultura no es fa sola, que la fem entre tots i totes dia rere dia”, va exposar la consellera, que va felicitar tot el teixit associatiu que fa possibles aquestes celebracions. "Aquesta festa també ens recorda la importància de les tradicions, no només en aquesta ciutat sinó en el conjunt del país. I n’estem molt satisfets", considera Garriga. La consellera també va destacar la importància de mantenir vigents aquestes tradicions, envoltades d’elements que formen part del simbolisme català, com són els mateixos traginers, els carros, la imatge de Sant Antoni, la farola, la pubilla, la diligència, la patera o el tortell. “Igualada és un referent en la recuperació de l’univers que forma part del nostre patrimoni cultural col·lectiu i popular”, va afegir. Capellades, vila cultural de la Catalunya central En la seva visita a la Catalunya Central, la consellera ha visitat l’Abric Romaní de Capellades, el jaciment arqueològic del paleolític mitjà descobert per l’industrial capelladí Amador Romaní l’any 1909, any en què ell mateix va iniciar-ne les excavacions sota la coordinació de l’Institut d’Estudis Catalans. Des de 1983 és objecte de recerca científica sota la direcció del Dr. Eudald Carbonell, i constitueix un espai de referència per a la reconstrucció i recuperació històrica patrimoni català. L’alcalde de Capellades, Salvador Vives, junt amb el seu equip de Govern, el director dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, Francesc Serra, i els investigadors de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i directors científics de l’excavació, Josep Vallverdú i Palmira Saladié, han fet una visita guiada a la consellera. Tot seguit, l’equip de l’Ajuntament ha mostrat a la consellera el Teatre La Lliga de Capellades, de la mà del president de la Junta de la Societat la Lliga, Pep Vallès. Els capelladins han reivindicat la vida cultural del poble i tot el seu teixit associatiu.