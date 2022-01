L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Martorell ha fet una crida als seus veïns per demanar «un consum conscient i responsable en aquesta època de l’any i recorda que les botigues no estan obligades a fer rebaixes».

També adverteixen que poden coincidir ofertes per rebaixes i altres tipus de vendes de caràcter especial, com ara, saldos o liquidacions. En el cas dels saldos, es tracta de productes que s’ofereixen a un preu inferior a l’habitual per deteriorament, desperfecte, desús o obsolescència.