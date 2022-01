Olesa de Montserrat ha iniciat les obres obres de remodelació de la plaça del Doctor Fleming, un projecte urbanístic que també contempla la millora de tota la zona del cementiri antic i la prolongació del carrer Barcelona.

S’havien fet treballs previs per a l’adequació de l’espai que hi ha passat la via dels FGC i per habilitar zones d’aparcament alternatiu i millorar-ne l’accés a través del pas subterrani que hi ha per la banda del cementiri vell. Tot i que els passos soterrats continuen oberts, ara s’habilita un pas alternatiu per passar per sota de les vies. És un accés més ample, còmode i a cel obert, amb una rampa per passar a l’altra banda de les vies, segons ha explicat l’alcalde Miquel Riera.