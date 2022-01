Òmnium Anoia té més socis que mai: 3.266. L’entitat ha incrementat el número d’associats un any més, una tendència que es manté des dels anys del procés. L’entitat va ser la seva assemblea a l’Ateneu Igualadí el passat dia 11 de gener. En l’assemblea es va aprovar el pla de treball i el pressupost de l’entitat per al 2022.

Els membres de la Junta Territorial d’Òmnium Anoia van presentar la memòria d’activitats del 2021, un any que s’ha tancat amb una xifra rècord de socis: 3.266 socis a la comarca (vint-i-un més que l’any 2020), fet que consolida Òmnium com l’entitat cultural més important de l’Anoia amb presència de socis als trenta-tres municipis que la integren. Després dels 1.705 socis d’Igualada, els municipis amb més presència d’associats són Piera –amb 233-, Capellades –amb 145-, Masquefa -126-, Vilanova del Camí -106-, Santa Margarida de Montbui -103- i Sant Martí de Tous, amb 101.

El balanç d’activitats de l’any 2021 va girar principalment entorn del 50è aniversari de l’entitat, amb una desena de presentacions de llibres com la del President Quim Torra, exposicions a la Sala l’Empremta i al Museu Comarcal, actes i concentracions antirepressives i pels drets civils i polítics, parades de recollides de signatures per l’Amnistia i de Sant Jordi a diferents municipis, el lliurament dels premis escolars Sambori, l’Homenatge a les persones que lluiten contra la Covid-19 amb la inauguració del mural de Joan Fontcuberta i l’estrena d’una peça musical interpretada per cantaires i músics de la ciutat, i l’entrega dels Premis al Compromís Cultural.

Pel que fa al Pla de Treball, l’entitat va anunciar que portarà a terme projectes en l’àmbit de Drets civils i polítics i farà l’Escola de Formació Guillem Agulló, i en l’àmbit cultural i lingüístic una de les accions que es faran serà una mostra de cançó en català i un concurs de joves cantautors anoiencs. -, i en l’àmbit de la cohesió social durant endavant els projectes Lliures o (Re)voltes. L’Assemblea és liderada per Pere Joan Vinós, amb Ingrid March com a vicepresidenta, Martí Marsal com a tresorer, Mariona Miquel com a secretària.