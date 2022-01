L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovieres posa en servei a partir del proper dilluns 17 de gener, l’Ajuntament un nou sistema de gestió del servei de Whatsapp que introdueix millores tant en l’accés a la informació per part de la ciutadania com en la gestió interna de les incidències. Les persones usuàries rebran missatges amb informació de com canviar-se a la nova plataforma. El nou servei incorpora la figura de l’assistent virtual que facilita la navegació per menús i submenús.