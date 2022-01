Vilanova del Camí celebra aquest cap de setmana la Festa Major d’Hivern amb motiu de la festivitat de Sant Hilari i amb un programa d’actes on destaca la recuperació de la Fira del Camí Ral, que no se celebra des del gener del 2020. La fira ha canviat la imatge d’aquesta 23a edició per renovar no només la imatge de la fira, sinó també per incorporar-hi elements nous. El disseny del cartell ha anat a càrrec de Quartada amb la participació dels membres de La Xispa, Agermanament i Els Cabrons de Vilanova

Més d’un centenar de parades, la majoria d’artesania i productes artesans, ompliran els principals carrers del centre: plaça Major i carrer Major, Onze de Setembre, Santa Llúcia i plaça del Mercat. Els emprenedors vilanovins també seran presents en aquesta 23a edició i estaran ubicats a l’avinguda Onze de Setembre, a banda i banda del carrer. Representant les entitats locals, trobarem un estand de la Unión Cultural Extremeña Anoia, dels Diables Cabrons de Vilanova i d’ASOCPROCAT. Assalt a la diligència Un dels atractius d’aquesta fira serà la Diligència d’Igualada, que serà la protagonista d’una recreació teatral d’un assalt real, per part d’un grup de bandolers, el juliol del 1882, a prop de l’Hostal del Porc. Una cinquantena d’actors amateurs, membres de les entitats vilanovines, dirigits per Gralla Manufactures Teatrals i l’Esbart Dansaire, fa dies que es preparen per representar aquest episodi històric. El trajecte de la diligència s’iniciarà davant dels antics hostals de la Rambla de Sant Isidre d’Igualada, a les 09.15 h. La diligència, plena de membres de la societat civil vilanovina, arribarà a la plaça Major, on participaran de l’esmorzar popular. Tot seguit, la diligència passejarà pels carrers de Vilanova.