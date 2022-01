Sí al teletreball a l’Ajuntament d’Esparreguera, però de manera regulada. L’Ajuntament d’aquest municipi aprovarà un reglament a través del qual es fixa que en jornades de cinc dies setmanals hi hagi un màxim de dos dies de teletreball i se’n garanteixin tres de presencials. L’acord que es portarà a aprovació és fruit d’un pacte negociat amb els sindicats. Aquest acord és dels primers que hi haurà al país en aquesta matèria.

El document s’ha lliurat aquesta setmana a la resta de grups que no són al govern. Per al govern, la proposta «suposa un pas endavant en la modernització de l’administració municipal». Aquests sistemes de dos dies de teletreball i tres de treball presencial quedarà limitat a aquelles feines que permetin aquest model, i l’elecció serà una potestat dels treballadors. Per fer-ho caldrà una autorització de Recursos Humans, un pla de treball personalitzat i la realització de formació obligatòria. A més queden regulats aspectes com el fet que el treballador disposi de les condicions de connexió i de maquinària necessàries, i la garantia de temes de ciberseguretat.

Paral·lelament a la implantació del teletreball, l’Ajuntament d’Esparreguera ha accelerat la seva aposta per l’administració electrònica. El reglament dona compliment a la normativa estatal de mesures urgents en matèria de teletreball de les administracions públiques per fer front a la crisi sanitària, però té com a finalitat assegurar el normal funcionament de l’administració. En aquest sentit, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha subratllat que «és un acord pioner en l’administració, que es fonamenta en la confiança cap al treballador, en l’eficiència i en l’ús de les noves tecnologies per donar un millor servei a la ciutadania i que és fruit de l’acord amb els representants sindicals». Queden excloses del teletreball les persones que facin atenció al públic o es dediquin a la informació de la ciutadania, i els llocs de treball que exigeixen que es faci presencialment i les feines que no requereixen l’ús d’eines informàtiques. També s’estableix criteris per a temes de ciberseguretat. El període de teletreball serà de dos anys i es podrà prorrogar. Només les persones amb discapacitat podran teletreballar fins a 4 dies.