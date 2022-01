Òdena ha enllestit les obres del camí fluvial que segueix la riera del municipi i les inaugurarà el febrer. Ha millorat un tram de 7,28 quilòmetres que surt del nucli urbà i arriba fins a la desembocadura de la riera al riu Anoia.

Es tracta d'un projecte que va impulsar-se fa set anys conjuntament per la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) amb un cost de prop d’un milió d’euros que farà possible que tots els municipis de la Conca estiguin connectats per camins fluvials.

Recuperar l'ecosistema de la zona

Aquest camí ha servit per recuperar i millorar l’hàbitat natural de la ribera i el conjunt de l’espai fluvial. La Mancomunitat de la Conca d'Òdena valora positivament aquesta millora, en considerar que dignifica i conserva un espai natural. A banda, apunten que actuacions com aquestes ajuden a vertebrar el territori i fan possible la connexió de tots els municipis de la Conca d’Òdena per camins fluvials.

Les obres de millora ja estaven previstes l’any 2015 en el marc del projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia, que incloïa el riu Anoia, la riera d’Òdena i la riera de Castellolí i Güells, que es connectaran a la Via Blava Anoia.

Precisament, aquest 2022 es licitaran les obres d’aquesta Via Blava que ha d’unir la Conca d’Òdena fins al mar a través de les lleres dels rius Anoia i Llobregat, pressupostades en 4 milions i mig d’euros aportats pels fons europeus Next Generation a través de la Diputació de Barcelona.