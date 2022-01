La darrera campanya arqueològica que s’ha dut a terme al Castell d’Aulí, a Castellolí, ha permès quasi duplicar la superfície coneguda fins ara de l’antiga fortificació. En el marc de les festes de Sant Vicenç de Castellolí, que tindran lloc del 20 al 23 de gener, s’ha programat una visita d’obres a càrrec de l’equip d’arqueòlegs. Tindrà lloc el diumenge 23 de gener a les 12.30 h i permetrà conèixer les últimes descobertes que s’han fet al castell. L’Ajuntament de Castellolí ha posat a disposició de la ciutadania un servei de bus gratuït per accedir al recinte fortificat, amb sortida a les 12 h a la parada de bus de la plaça de les Escoles.

El passat 22 d’octubre va finalitzar una nova campanya d’excavacions al castell: durant un mes s’hi van realitzar treballs a la recerca de paviments i terres originals de l’estructura antiga del castell, que es va construir a l’època medieval. Segons explica l’arqueòleg Xavier Bermúdez, en tota la plataforma rebaixada hi han sortit parets, fet que ha ampliat considerablement el que s’havia descobert fins ara. Les estances que han aparegut s’han delimitat en planta, però calen noves intervencions arqueològiques en aquesta zona, a banda d’excavacions a la part occidental del castell, a la cisterna gran, a la torre i al camí pel qual s’accedia originàriament al castell, ara sepultat de terra.

La campanya que ara finalitza té un pressupost d’uns 75.000 euros i està finançada amb el suport de la Diputació de Barcelona. Forma part de la primera fase del Pla Director del Castell d’Aulí, un document que estableix les bases per a la recuperació del conjunt històric i arquitectònic i que preveu una inversió de més d’un milió d’euros.

El pla estableix tres fases: la primera consisteix en la consolidació, restauració i conservació del patrimoni -en aquest primer estadi es duen a terme les intervencions arqueològiques i la restauració de parts del castell i les estances adjuntes que havien quedat soterrades degut al pas del temps-; la segona fase preveu l'adequació ambiental i paisatgística; i la tercera fase consisteix en la posada a punt de l'entorn per a la visita pública, amb la creació d’itineraris de visita que permetin donar a conèixer com era l’antiga fortalesa castellolinenca.

Amb aquestes actuacions, es vol convertir el castell de Castellolí i el seu entorn natural en un punt d’interès turístic al territori, emmarcat dins el projecte de potenciació dels castells de la comarca, «Anoia, terra de castells». El president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, destaca en aquest sentit que “les intervencions de recuperació i posada en valor del patrimoni i la història són fonamentals per mantenir una identitat de territori forta i per explicar a les generacions futures d'on venim i com era l'Anoia fa segles. El Castell d’Aulí era una de les principals fortificacions a la nostra comarca en l'època medieval i, per això, l'Ajuntament i el Consell Comarcal apostem i seguirem apostant amb decisió per la seva recuperació material i per la difusió d'allò que va significar”.

Rehabilitació de l’Església vella de Sant Vicenç

Dins d’aquest mateix projecte, gràcies també a una subvenció de la Diputació de Barcelona xifrada en prop de 75.000 euros i en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia, s’han realitzat treballs de millora de l’Església vella de Sant Vicenç de Castellolí, ubicada al final del Camí del Cementiri. S’ha rehabilitat el paviment interior de l’edifici, s’ha netejat el recinte i s’han construït uns lavabos exteriors que donaran servei a les activitats que es fan en aquest indret de Castellolí. La intervenció ha durat un parell de mesos, fins a finals de novembre.

L’arquitecte municipal que signa el projecte, Joan Subirana, explica que hi ha pendent una segona fase d’obres que permetrà millorar l’estructura de l’església i dotar-la d’una nova coberta transparent feta amb plaques de metacrilat, que protegirà el temple barroc, construït el 1705 i mig derruït el 1936 en la Guerra Civil Espanyola. L’església consta d'una nau única amb creuer i capelles laterals, i un campanar de torre. Encara conserva restes de pintures al fresc de finals del segle XVIII, d’un autor francès.

L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, assegura que “recuperar el patrimoni de Castellolí és una prioritat per a l’equip de govern de l’Ajuntament. Tant l’Església vella com el Castell d’Aulí són els nostres principals actius i treballem per aconseguir recursos que ens permetin seguir millorant-los. Estem molt contents de fer un pas més en aquest sentit i esperem que tot el poble en pugui gaudir ben aviat”.