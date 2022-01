El ple de l’Ajuntament d’Esparreguera ha de fer una segona aprovació inicial del POUM demà, al ple, per atendre les al·legacions que va presentar el ministeri. El govern local havia plantejat solucions per a la connexió de l’A2 amb el municipi, però el ministeri li va recordar que el titular de la via no era l’Ajuntament d’Esparreguera, sinó l’Estat.

L’Alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, admet que la posició que va tenir inicialment ha suposat un endarreriment en l’aprovació del Pla, però assegura que en el procés l’administració de l’Estat ha canviat de criteri i no ha aprovat la plataforma de 10 carrils que plantejava inicialment. Rivas considera que amb la proposta actual Esparreguera hi guanya.