L'Ajuntament d'Igualada començarà aquest 2022 la construcció d'un gran parc infantil i juvenil en un terreny de 30.000 metres quadrats. La primera fase del projecte se centrarà en una zona de 20.000 metres quadrats i tindrà un pressupost de 900.000 euros, finançats principalment per la Diputació de Barcelona. L'alcalde de la ciutat, Marc Castells, ha avançat que les obres de la primera fase començaran a l'abril i duraran 12 mesos. El projecte inclourà un gran skate park, una zona de jocs infantils, un biollac i una esplanada arbrada. "Volem que aquesta zona es converteixi en una gran aula per mostrar com es poden fer entorns urbans sostenibles i com es pot lluitar contra el canvi climàtic des de les ciutats", ha apuntat Castells.

El nou projecte que ha presentat aquest dimecres l'alcalde d'Igualada se situarà al costat de l'actual Parc Central, una zona verda de 25.000 metres quadrats. Castells ha explicat que la construcció d'aquest parc suposarà "la posada en valor d'un espai que fa cinquanta anys havia estat industrial i posteriorment s'havia convertit en un abocador". La primera fase del projecte –que correspon a una zona de 20.000 metres quadrats- es licitarà aquest mes de gener, mentre que la segona fase està previst que sigui realitat el 2024. L'elecció dels joves Els usos que es donaran al nou parc s'han decidit conjuntament amb el consell d'infants i joves de la ciutat. En concret, 1.400 joves van participar en una votació popular en què es va decidir que es fes un skate park. Castells ha avançat que serà un dels skate parks "més grans d'Europa" on està previst que s'hi puguin celebrar competicions i també puguin entrenar-hi esportistes de primer nivell. A banda de l'skate park, el projecte també inclou una zona de jocs infantils, una gran esplanada arbrada –on s'hi plantaran uns 300 arbres-, i també una zona per a ciclistes i un llac natural de 400 metres quadrats. El pressupost per la primera fase del projecte suma 900.000 euros i els diners provindran, principalment, d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. Castells, però, ha avançat que estan trucant a la porta d'altres administracions per captar més diners per millorar aquesta aportació i poder començar a rebre finançament per la segona fase de les obres.