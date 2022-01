Diversos experts coordinats pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, han visitat aquest dijous dues zones cremades en els darreres anys de la Catalunya Central. Òdena i Santa Coloma de Queralt, el punt inicial de l'incendi de Bellprat han sigut objecte d'estudi del gran projecte europeu que prepara el centre solsoní.

Tal com va avançar Regió7 aquest dimecres, el CTFC treballa en un estudi finançant per la Unió Europea que té per objectiu trobar eines per prevenir i extingir grans incendis forestals, coneguts com a focs de sisena generació. El projecte FIRE-RES compta amb un pressupost de 20 milions d'euros i hi participen 35 institucions europees i d'altres parts del món.

Aquest dijous els participants en l'estada a Solsona han visitat dues zones cremades en els darrers temps a Catalunya: l'incendi d'Òdena, que el 2015 va arrasar més de 1.000 hectàrees; i el de la Conca de Barberà i l'Anoia, que l'estiu del 2021 va cremar més de 1.500 hectàrees.

Un projecte pioner que busca solucins

Segons ha detallat a l'ACN el director del centre, Antoni Trasobares, es tracta "del projecte més gran que fins ara ha finançat la Comissió Europea" i ha apuntat que el gran repte és buscar solucions eficaces "a un tema que ja tenim sobre la taula com són els incendis forestals de sisena generació, que estan fora de l'abast dels mitjans d'extinció".

Trasobares indica que el gran repte és aconseguir un "encaix territorial, ambiental, social i econòmic per tenir uns paisatges mosaic i minimitzar la probabilitat que es generin aquests grans incendis". En aquest sentit, ha apuntat que, d'acord amb els objectius europeus, "és important generar una economia relacionada amb el territori i que no deixi ningú enrere. Necessitem equilibrar el país i, per això, hem de treballar amb aquest objectiu de fer paisatges resistents i resilients, no només davant dels incendis, sinó davant del canvi climàtic en general".

Sobre l'aplicació del projecte FIRE-RES, el director del CTFC ha explicat que la iniciativa es desenvoluparà en els propers quatre o cinc anys, però que l'objectiu és "implementar canvis rellevants en l'horitzó del 2030". En aquest sentit, ha detallat que el projecte ha de definir accions d'innovació, ja siguin millores tecnològiques sobre la informació en temps real dels incendis, innovacions en el disseny dels paisatges, així com també l'elaboració d'estudis sobre el desenvolupament dels boscos.

Els incendis de sisena generació

De la seva banda, Edgar Nebot, sotsinspector del cos de Bombers, ha posat de manifest que, des de fa uns anys, els equips d'emergències d'arreu del món han constatat que hi ha un nou tipus d'incendi –el de sisena generació- "molt marcat per la nova situació de canvi climàtic". Aquests focs, relata, "cremen amb molta més intensitat i velocitat" i "emeten una energia que genera interaccions amb les capes altes de l'atmosfera".

Això provoca el que s'anomenen "tempestes de foc o desplom de columnes de fum que afecten a la seguretat dels Bombers i, per tant, hem de reaprendre i tornar a plantejar noves formes de treballar", assegura Nebot.

Pal·liar la situació

Per això, la participació dels Bombers en el projecte FIRE-RES és clau per "buscar solucions i intentar evitar col·lapsar en aquest tipus d'escenaris a nivell europeu". Segons Nebot, és molt important que els cossos d'emergències d'arreu d'Europa i del món comparteixin experiències i coneixements per "poder donar resposta als nous escenaris". "No és una qüestió de tenir més helicòpters i camions per apagar les flames, sinó que és un tema d'entendre el canvi de paradigma i que la gestió d'un incendi implica moltes coses", ha apuntat el sotsinspector dels Bombers.

A més, des del cos de Bombers indiquen que aquests grans incendis no cal que afectin grans extensions de terreny, ja que s'ha constatat que el procés d'interacció entre l'atmosfera i la generació dels pirocumulonimbus –xemeneies de fum que precipiten els incendis- "poden aparèixer també en focs petits i no només en grans incendis com els de Canadà o Xile". Per això, diu, "hem de ser conscients que ja tenim aquest escenari sobre la taula". De fet, l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia de l'estiu passat ja es considera de sisena generació.