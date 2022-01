Els Ajuntaments de Piera, Masquefa, Els Hostalets de Pierola i el Consell Comarcal de l'Anoia han signat aquest dijous un conveni per treballar junts en el desenvolupament de nou sòl industrial per atraure empreses i generar ocupació. Els tres municipis, que sumen uns 30.000 habitants i uns 110 km2, volen aprofitar la seva situació estratègica com és la proximitat amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la d'importants vies de comunicació. Amb l'ajuda d'una consultoria i sota la coordinació de l'ens comarcal, es consensuarà un document tècnic que s'enviarà a la Generalitat perquè serveixi de base per a la redacció d'un nou Pla Director Urbanístic dels Polígons d'Activitat Econòmic de la Zona de l'Anoia Sud.

El president del Consell Comarcal de l'Anoia, Xavier Boquete, ha explicat que aquesta és una "molt bona notícia" per al territori per la "voluntat de cooperar i treballar conjuntament i no per separat com s'ha fet fins ara". Explica que hi ha empreses interessades en ampliar les instal·lacions i també de fora, però que els tres municipis no tenen sòl industrial per donar-hi resposta. Per Boquete, que també és alcalde de Masquefa, el fet d'organitzar-se permetrà "anar més ràpid"

Boquete posa en valor el fet que “per primera vegada, l’Anoia Sud i el Consell Comarcal coincideixen en la voluntat efectiva d’impulsar un nou motor econòmic tant per la comarca com per la vegueria del Penedès, on hi ha la capacitat per crear-lo”. I remarca que l'objectiu principal és "combatre un dels mals, com és l'atur, per sortir de la llista negra de les comarques que més en tenen.

La situació de l'Anoia Sud

La comarca de l’Anoia disposa de dues concentracions destacades pel que fa a Polígons d’Activitat Econòmica (PAE), ubicades bàsicament a la Conca d’Òdena —Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, La Pobla de Claramunt, Castellolí i Jorba— i a l’Anoia Sud —Piera, Masquefa i Els Hostalets de Pierola—, completats per PAE en altres municipis, com són els del Bruc, Capellades, La Torre de Claramunt, Calaf, Sant Pere Sallavinera o Sant Martí de Tous. Els tres municipis de l’Anoia Sud que ara s’alien es troben propers al Baix Llobregat, sota la creixent influència de la demanda a la zona per proximitat també amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i afavorits per la proximitat d'importants infraestructures de comunicació.

El conveni signat aquest dijous obre la porta a la redacció d’un nou Pla Director Urbanístic dels Polígons d’Activitat Econòmica de la Zona de l’Anoia Sud, amb la implicació directa dels tres ajuntaments. L’ens comarcal coordinarà estratègicament les voluntats de tots ells a fi de consensuar criteris comuns i, per això, contractarà una consultora especialitzada per, amb el suport dels serveis tècnics del consell, portar a terme aquests treballs previs. El document consensuat que en resultarà ha de ser la base per a la redacció del futur Pla Director per part de la Generalitat de Catalunya. Es preveu tenir acabat el document tècnic aquest maig.