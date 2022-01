El ple de l’Ajuntament d’Esparreguera va tornar a fer l’aprovació inicial del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). És la segona aprovació, que ve donada per la necessitat d’incloure els canvis que s’han fet, sobretot, en la millora de l’autovia A-2. El nou planejament es va aprovar amb els vots favorables del PSC, Esparreguera en Comú, ERC i el regidor no adscrit, els vots en contra de la CUP i Esparreguera 2031 i l’abstenció de Ciutadans i Junts per Esparreguera.

El document aprovat resol les esmenes presentades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en relació a l’A2 i al traçat de millora de la connexió de l’autovia amb la B-40, i incorpora la resolució de les al·legacions realitzades per la ciutadania després de la primera aprovació inicial. El planejament passarà ara a la fase d’exposició pública, que s’allargarà durant 45 dies. Durant la sessió plenària també es va validar, per unanimitat, el reglament de teletreball per a la plantilla professional de l’Ajuntament d’Esparreguera. I els temes que van centrar l’apartat de precs i preguntes van ser els equipaments esportius municipals, el Centra d’Atenció Primària (CAP) i la residència municipal Can Comelles. En referència a la segona aprovació inicial del POUM, el regidor d’Urbanisme i Paisatge Urbà, Rogeli de la Cruz, va assegurar que «portem molt de temps intentant tramitar el nou POUM, perquè han sorgit una sèrie d’inconvenients que l’han endarrerit, però un cop superat aquest esglaó, creiem que serem més àgils en la seva tramitació” i va recordar que “aquest acte de votació és l’inici de la construcció d’una eina que ha de garantir el progrés, des del punt de vista urbanístic i mediambiental, no d’una fi i un contingut inamovible, ja que el POUM és una eina mutable, està pensada per canviar i adequar-se a les necessitats de la ciutadania en cada moment”. El document es va aprovar inicialment el maig de 2019, però va rebre dos informes desfavorables del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA). El primer en contra de la creació de les anelles viàries sobre l’A2 previstes inicialment en el planejament i el segon, vinculat a diversos aspectes de mobilitat, entre els quals la incorporació del traçat de millora de la connexió de l’autovia A-2 amb la B-40. Ara s’obrirà un període d’exposició pública de 45 dies, en els quals la ciutadania i les entitats podran presentar al·legacions al projecte. Els grups de l’oposició van afirmar, amb diferents matisos, que el POUM no s’ajusta a les necessitats reals i futures d’Esparreguera.