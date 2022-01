L’Ajuntament de Martorell està en desacord amb el sistema com s’aplica el nou impost d’emissions de CO2 perquè considera que perjudica els que menys tenen i proposarà a la Generalitat que hi introdueixi canvis. El grup de Junts per Martorell, al govern, i Ciutadans van donar suport a una moció en aquest sentit en el darrer ple, mentre que PSC i Movem es van abstenir, i ERC hi va votar en contra.

L’Impost d’Emissions de Diòxid de Carboni dels Vehicles de Tracció Mecànica és en vigor des de l’1 de setembre del 2021. Junts i Cs consideren que és «una figura impositiva millorable». L’alcalde, Xavier Fonollosa, ha explicat que la posició del govern i de Cs no és d’estar en contra de l’impost, sinó que tingui un altre disseny. La fórmula actual «no té en compte el quilometratge ni la situació econòmica de cada persona, i implica que acabi pagant qui menys poder adquisitiu té». En el darrer ple municipal de Martorell, el regidor de Mobilitat, Lluís Sagarra, va dir que «des de l’equip de govern tenim clar que el desenvolupament sostenible i el medi ambient són una de les prioritats, però cal fer conscienciació ambiental en positiu, amb campanyes i estímuls fiscals més que no pas a base d’impostos». L’Ajuntament de Martorell durà a terme diferents accions per millorar en aquests conceptes de respecte mediambiental des d’aquest concepte de «millor estimular que no pas castigar». Hi ha «bonificacions fiscals per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, es demanarà un nou sistema tarifari del transport públic», per exemple. La moció que es va aprovar argumenta que «les famílies, els autònoms i les empreses pagaran el mateix independentment dels quilòmetres recorreguts o del combustible utilitzat». I afegeix que «estaran més penalitzades les famílies i negocis de rendes baixes». Juan José Pérez, regidor de Cs, està a favor de la moció perquè aquestes persones que es diu que estan més penalitzades són les que «no poden canviar de vehicle ni tampoc tenen una alternativa viable de transport públic, cosa encara més evident a l’àmbit rural, on les alternatives al vehicle privat són molts cops inexistents». El text esgrimeix que l’impost «no incentiva una menor contaminació, ja que no guarda la imprescindible correlació entre l’import a pagar i els efectes contaminants del vehicle». I també qüestiona la seva entrada en vigor «en el moment, quan arran de la crisi econòmica que viu el país causada per la pandèmia de la covid-19, s’ha reduït el PIB a Catalunya un 9%». «Implantar nous impostos no ajuda ni a les famílies ni als negocis», sentencia.