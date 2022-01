El president de la Generalitat, Pere Aragonès, és previst que visiti aquest diumenge Igualada per presidir la festa dels Tres Tombs, que enguany celebra el seu 200 aniversari. Serà la primera visita oficial d’Aragonès a la ciutat. És previst que Aragonès primer sigui rebut a l’Ajuntament de la ciutat i a partir de les 12 del migdia pugui gaudir de la festa dels Tres Tombs.

Aragonès hi podrà veure una vuitantena de carros i carruatges que hi prendran part, i uns 300 animals que participen a la festa d’Igualada, que és una de les més lluïdes del país en el record de l’ofici de traginer. Aquest any es commemoren els 200 anys d’història de la festa i un dels carros que s’hi podran veure és el dels Bombers de Barcelona. La sortida de la comitiva es farà a les 12 del migdia des de la plaça Castells, i farà el tradicional recorregut entre avinguda Balmes, carrer de Joan Maragall, passeig Verdaguer, carrer d’Òdena i Rambles fins arribar, de nou, a la plaça Castells.