Una setantena de carruatges i més de 200 animals han desfilat aquest diumenge durant la celebració dels Tres Tombs d'Igualada, un dels més antics del país. La festa se celebra de manera ininterrompuda des de fa dos segles i, ni la grip espanyola ni la Guerra Civil, van aconseguir aturar-la. Tampoc ho ha fet la covid-19. De fet, l'any passat es va celebrar de manera simbòlica, i enguany s'ha recuperat el format habitual amb la única diferència que la mascareta és obligatòria. Desenes de persones s'han apropat fins la rambla Sant Isidre per viure la festa. Entre ells, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que abans ha visitat l'ajuntament, on s'ha reunit amb l'alcalde Marc Castells.

Situada al centre del país, Igualada ha estat sempre un punt estratègic on, al llarg de la història, l'ofici de traginer ha tingut un pes important en el desenvolupament de la ciutat. De fet, abans del 1822, ja hi havia traginers, però pertanyien al gremi de pagesos. Aquell any van decidir independitzar-se i crear el seu propi gremi, el gremi de Traginers d'Igualada, que ha existit des de llavors, fa 200 anys.

Montserrat Argelich és la presidenta del gremi des del 2016, quan es va convertir en la primera presidenta dona de la història de l'entitat. Des de llavors, l'associació, formada per uns 300 socis, continua fent possible el certamen, que ara és del tot paritari. Segons Argelich, la festa dels Tres Tombs és una de les tres més importants de la ciutat i un símbol del seu passat.

La cita ha començat ben d'hora al matí, a l'esplanada del parc de Valldaura, al barri de Fàtima, on s'han guarnit les carrosses i els animals que després han desfilat per la ciutat

La cita ha començat ben d'hora al matí, a l'esplanada del parc de Valldaura, al barri de Fàtima, on s'han guarnit les carrosses i els animals que després han desfilat per la ciutat. A les dotze del migdia s'han iniciat els Tres Tombs. Ha obert la comitiva 'La Farola', la secció d'hípica dels Mossos d'Esquadra i la carrossa de Sant Antoni Abat seguida de les banderes gremials. En el darrer tomb, i des de l'empostissat situat a la rambla de Sant Isidre, s'han beneit les cavalleries i els animals domèstics. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estat un dels espectadors de la festa amb la seva esposa, Janina Juli.

La temporada dels Tres Tombs va començar a mitjans de gener per sant Antoni i s'allargarà fins al maig. Igualada acollirà la cloenda de la temporada el 6 de maig.