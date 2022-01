L'Anoia i el Baix Penedès se sumen a les de l'Alt Penedès i Garraf en l'ateneu cooperatiu Coopsetània. Aquestes associacions van néixer l'any 2016 per iniciativa de la Direcció General d'Economia Social de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de promoure a cada territori l'economia social i el cooperativisme. Per aconseguir-ho es fa recaure la gestió i desplegament d'accions de cada ateneu a cooperatives locals.

Fins ara, l'Anoia estava adscrita a l'Ateneu de la Catalunya Central. Fins a finals del 2021 Coopsetània estava impulsada per sis cooperatives de l'Alt Penedès i el Garraf (Nou Verd i Nou Set del grup Entrem, Actua, Facto, La Fura, Cal Trajo i Bildi) i des d'enguany, amb la suma de l'Anoia i el Baix Penedès s'hi han sumat quatre entitats més: Arqueovitis, Camerata Penedès, L'Economat i l'escola de música Contrapunt.

En total actualment a Catalunya hi ha 14 Ateneus Cooperatius que plegats formen la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de Catalunya per sumar sinergies i crear estratègies conjuntes amb una visió global.

Apropar i fer créixer l'economia social

L'objectiu de Coopsetània per als pròxims tres anys és continuar fent créixer l'economia social i solidària a les quatre comarques del Penedès (Anoia, Alt i Baix Penedès i Garraf). Per assolir-ho ofereix diversos serveis com poden ser la diagnosi per identificar i localitzar tot el moviment de l'economia social a la vegueria; la divulgació i la sensibilització a través de l'organització d'activitats i esdeveniments diversos; la formació adreçada a col·lectius que volen emprendre o bé a entitats que ja són cooperativa i els cal consolidar el seu projecte; acompanyament a projectes cooperatius i, finalment, el servei de facilitació a la intercooperació.

Aquest darrer servei és nou d'aquesta convocatòria i té com a finalitat generar estructures d'àmbit sectorial o territorial perquè les entitats de l'economia social puguin fer xarxa i treballar conjuntament.

Punts d'atenció

Per tal d'apropar tots aquests serveis a tot el territori penedesenc, Coopsetània compta amb diversos punts d'atenció a l'Economia Social. A més de la seva seu central (al carrer General Prim, 6 de Vilafranca) a l'Alt Penedès hi ha també el centre Àgora de Vilafranca i l'espai Kunlabi de Sant Joan de Mediona, mentre que al Garraf hi ha Cal Trajo i la seu de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ambdues a Vilanova i la Geltrú. Al Baix Penedès els punts d'informació són a l'Eina del Vendrell, i a l'espai Masia Vilarenc Zenit de Calafell. Finalment, a l'Anoia el Consell Comarcal serà punt d'atenció.

Una major dotació econòmica i l'entrada com a entitats promotores i col·laboradores d'entitats de l'Anoia i el Baix Penedès garantiran el bon servei que Coopsetània oferirà a aquestes dues comarques.

A l'Anoia, entre el novembre del 2020 i l'octubre del 2021 (i formant part encara de l'ateneu de la Catalunya Central) s'han acompanyat 11 projectes dels quals un s'ha constituït com a cooperativa. També s'han fet 22 formacions i 466 estudiants han rebut formacions específiques sobre economia social a càrrec de tècniques de l'Ateneu.