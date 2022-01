"El dia 19 de gener vam rebre a casa fins a 12 multes. Totes del mateix punt, del nou radar de Vilanova del Camí. La suma de les multes puja 4.000 euros i la suma de punts que ens retiren 28, tot als meu home, perquè tenim dos cotxes, però tots dos estan al seu nom", explica Maria Muñoz, veïna de la Pobla de Claramunt. L'Ajuntament de Vilanova del Camí va instal·lar un radar de trànsit a la carretera C-244 a finals de l'any passat i el va posar en marxa després de comunicar-ho als veïns pels mitjans propis.

És un tram de carretera recta, amb un parell de semàfors. L'Ajuntament l'ha considerat trama urbana i ha situat el límit de velocitat a 30 km/h. Com a bona part dels radars, quan se sobrepassa en 10 km el límit permès cau la primera multa. I a mesura que creix la velocitat de 10 en 10 km es va incrementant també el valor de la sanció i la pèrdua de punts.

Límit de 30 km/h

El límit és de 30 km/h i se circula de 41 km/h a 50 km/h la sanció és de 100 euros i no hi ha pèrdua de punts. Si se sobrepassa els 51 km/h i fins a 60 km/h, la sanció és de 300 euros i es perden 2 punts del carnet de conduir, i si es passa de 61 km/h la multa pot ser de 400 euros i la pèrdua per la infracció és de 4 punts.

Abans de Nadal, davant una allau de crítiques, el govern de Vilanova del Camí va argumentar que mantenia tant el límit com el radar i que feia efectiva l'activació de les sancions després d'un període d'informació. Ara hi ha més d'un centenar de persones afectades per aquestes multes que s'han organitzat a través d'un grup de Facebook, i que des de dissabte fan accions de protesta contra les multes. Els tres últims dies, també aquest, dilluns, a les 8 del vespre han fet marxa lenta per la zona dels radars. L'Ajuntament, de moment, no ha respost ni als conductors sancionats ni a aquest diari.

Posted by Francisco Javier Armero on Sunday, January 23, 2022

Maria Muñoz assegura que "nosaltres, el meu marit i jo, no podem pagar aquests diners" i afirma que tants punts de cop són "un problema per a qualsevol". "Lamenta que les sancions, de diversos dies, s'hagin comunicat totes de cop", perquè entén que una primera multa hauria servit d'avis i ara no s'estaria parlant d'aquests casos. Aquesta és la carretera que ha de fer com a mínim dues vegades al dia tant ella com el seu espòs per anar a treballar a Igualada, on tenen la feina.

Muñoz ha explicat que el seu cas la majoria de les sancions són a la nit, quan per aquesta carretera hi ha una baixa densitat de trànsit i és més fàcil que se sobrepassi la velocitat. Ella mateixa ha detallat que fins abans d'instal·lar el radar, en aquest punt hi havia un gual que feia que els cotxes haguessin de reduir la velocitat, però quan es va posar la vigilància a través del radar van treure aquest sistema que feia de fre. L'Ajuntament, el mes de desembre, negava que tingués una finalitat recaptatòria, tanmateix els veïns afectats ho afirmen categòricament.