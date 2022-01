L’Hospital Universitari d’Igualada té un 15% de personal sanitari de baixa, la majoria per covid. Hi ha 69 baixes per covid de la plantilla estricta i si es compta el personal d’empreses col·laboradores la xifra s’eleva a 88. El doctor Ferran Garcia, gerent del centre, assegura que la situació tensa algunes unitats sense posar en risc la prestació del servei. Amb tot, es mostra preocupat per la dificultat que hi ha per renovar el personal sanitari, tant en metges com en infermeres, i planteja la possibilitat de buscar aquests professionals a altres comunitats de l’Estat o a altres països.

Garcia admet que a causa de les nombroses baixes, que s’han incrementat les dues últimes setmanes, han hagut d’anul·lar alguna activitat de quiròfan puntualment. Ara hi ha un problema puntual per les baixes per malaltia, però Garcia adverteix que hi ha un dèficit més estructural de professionals i que quan s’acabin els problemes per les baixes de covid quedarà per resoldre una manca de places que té altres problemes de fons.

Per una banda, les ràtios de professional per malalt a Catalunya són inferiors a les d’altres països de l’OCDE. Per exemple, en el cas d’infermeria, la ràtio de número de malalts per cada professional a la zona de l’OCDE és de 5,9, mentre que l’espanyola és de 8,8. Arribar a aquests nivells hauria de ser un objectiu per a l’Hospital d’Igualada i per a tota la xarxa d’atenció hospitalària catalana, però si econòmicament és difícil, encara ho és més a l’hora de trobar professionals, perquè no es formen prou joves per suplir les baixes laborals que hi ha.

En aquest sentit, Garcia afegeix un altre factor a tenir en compte: estem davant d’una generació de professionals que estan arribant a l’edat de jubilació. I el gerent del centre igualadí adverteix que serà difícil fer-hi front.

Ell, en la línia del que està demanant la patronal hospitalària, demana a l’administració i a les universitats catalanes que incrementin la formació, que creïn més places per poder tenir més professionals que es dediquin a la medicina o a la infermeria.

En el cas de centres relativament petits i allunyat de Barcelona i el seu entorn immediat, la situació encara és més greu perquè molts dels joves no es volen desplaçar. «Els metges i els estudiants d’infermeria no tenen problemes per trobar feina al seu lloc de residència, si volen», explica Garcia, que afegeix que a diferència del que era habitual fa uns anys, ara «el metge que arriba a un hospital comarcal no ho veu com una destinació laboral per sempre», i això genera que hi hagi més mobilitat.

L’Hospital Universitari d’Igualada ha passat el darrer mes amb capacitat per assumir l’atenció per la pandèmia, però ahir, per exemple, a l'UCI hi havia 9 llits ocupats i tots estaven dedicats a malalts de covid. A les habitacions de planta hi havia ingressats 48 malalts que o bé són positius (33) o bé es recuperen de les seqüeles de la malaltia.