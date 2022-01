El grup del PSC considera que el govern de la republicana Maria Sayavera té els dies comptats i ha demanat al regidor d'Òdena a Fons que li ofereix el suport per poder presentar una moció de censura contra l'actual alcaldessa, Maria Sayavera, i el seu grup, ERC. El motiu que segons el portaveu socialista d'Òdena, Francisco Guisado, ha determinat el seu grup a defensar una moció és la voluntat de l'alcaldessa de fer zona industrial al Pla de la Masia. Guisado ha convidat el regidor d’Òdena a Fons (OAF), Andreu Garcia, a que "abandoni el seu suport a l’alcaldessa Maria Sayavera d’ERC i voti contra ella i el seu govern municipal una moció de censura que seria presentada de forma immediata".

Guisado, de fet, ha reiterat públicament una proposta que ja va fer durant el darrer ple, dijous passat, i que va tenir una resposta inconcreta de Garcia (OAF). Guisado assegura que Garcia "va molt crític en un repàs de la gestió de Govern de l’alcaldessa" i celebra que fos aquest regidor el que advertís l'alcaldessa que es podria presentar una moció de censura, perquè "se l'ha buscat". El veïns de la zona també s'han queixat com van deixar notar en el darrer ple.

El PSC, durant la discussió del projecte al Ple, com ja ho va fer a la Comissió Informativa, va evidenciar el seu total rebuig a aquesta iniciativa, recordant l’ampli consens, també per part d’ERC, que va obtenir el canvi de qualificació d’industrials a residencials dels terrenys del Pla de la Masia al Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena (PDUCO) i al Pla Parcial Territorial de les Comarques Centrals (PPTCC).

La modificació del pla urbanístic de la zona del Pla de la Masia perquè fos sòl urbà va comptar amb la unanimitat dels partits i un amplíssim suport de la ciutadania d’Òdena, en especial dels barris limítrofes amb el Pla de la Masia. , als quals es condemna, en paraules de Guisado, a patir un “cocedero de grasas”.

El portaveu del PSC, que ha posat en qüestió que el projecte tingui el suport de tot l’equip de Govern que dirigeix Maria Sayavera, ha parlat poc menys que d’una traïció per part de la primera edil al consens assolit en relació a l’ús del Pla de la Masia i ha advertit l’alcaldessa que ha perdut la seva credibilitat: “Ja no us tenim confiança”.

El portaveu del PSC ha assegurat que el Pla de la Masia “serà residencial i no polígon i no perquè nosaltres ho diem, sinó perquè així ho vol la gent del Pla d’Òdena”, afegint que defensar que el Pla de la Masia sigui residencial és defensar Òdena en el seu conjunt i també els interessos d’Igualada: “Somiem un Pla d’Òdena residencial de qualitat i a l’abast de treballadors i treballadores. Un espai obert i amable on poder fer el cafè, passejar, comprar i poder badar”. I ha acabat amb un “Ningú ens pot prohibir somiar”.