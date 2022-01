L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha decidit retirat totes les multes de trànsit del nou radar imposades des del 19 de desembre fins al 24 de gener. Hi ha hagut més de 6.000 sancions que han rebut, majoritàriament, veïns de l'entorn de Vilanova.

A partir del dia 25, però, el radar continua operatiu. L'alcaldessa Noemí Trucharte ha explicat que la prioritat és la seguretat. Amb tot, obre un període per valorar la possibilitat d'augmentar el límit de velocitat, i ha demanat informes als seus tècnics, per prendre la decisió final.

A la porta de l'Ajuntament s'han reunit una trentena d'afectats, sense causar incidents, i demanant de parlar amb el govern local. S'havia convocat els mitjans per una compareixença i no s'ha permès l'accés a ningú que no fos periodista.