Ona Jiménez i Bruno Lacoma, de 12 anys, han guanyat el concurs d’Instagram contra la violència masclista, que ’emmarca dins dels actes del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones. El jurat , de 12 anys d’edat. L’obra guanyadora va acompanyada del missatge

L'obra guanyadora és “Mantenim el pols contra la violència” on es veu dues mans que lluiten per vèncer. Aquest concurs fotogràfic a través d’Instagram, emmarcat en els actes de commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones, ha estat organitzat pel Departament de Sanitat i Salut Pública d’Igualada, a través del compte @promociosalutigd, en virtut del Pla de Salut d’Igualada 2019-2022. L’objectiu de la iniciativa és sensibilitzar i implicar el jovent en la lluita contra totes les formes de violència masclista.

El jurat ha estat format per Nati Veraguas, representant de Dones amb Empenta; Xavier Mula, dissenyador gràfic; Mireia Prat, agent d’igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i Mireia Subirana, tècnica de promoció de la salut de l’Ajuntament d’Igualada. Els guanyadors rebran com a premi un val de 100€ per bescanviar a l’Abacus.