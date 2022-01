La Generalitat duplicarà la freqüència del tren de Manresa a Lleida. El Departament de la Vicepresidència, i de Polítiques Digitals i Territori ha compartit aquest dijous amb els agents polítics i socials de la Plana de Lleida, en el marc de la reunió de la Comissió de Seguiment del Pla de Rodalies de Lleida, el seu projecte, aprovat pel govern l’octubre passat, per operar les línies RL3 i RL4 mitjançant Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a partir de l’any 2024 substituint a l’actual operador, Renfe. Vicepresidència vol que aquest traspàs sigui l’avantsala del traspàs complert de tota la xarxa de Rodalies a Catalunya.

La gestió per part de la Generalitat de la nova línia dels FGC a Lleida permetrà doblar les freqüències actuals, passant de les 6 expedicions actuals entre Lleida i Cervera a 12, i de les 3 entre Lleida i Manresa, a 6. FGC també es compromet a millorar la puntualitat en hores punta, incorporar nous trens amb els estàndars de qualitat de FGC, més còmodes, més segurs i més digitals, millorar la connectivitat i la vertebració del territori amb un millora de la intermodalitat, que faci possible la combinació de servei de transport públic amb bus i amb tren.FGC preveu un augment de fins al 55% en el nombre d’usuaris per al 2026.

En la trobada, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat del departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Isidre Gavin, ha explicat als representants polítics i socials lleidetans que FGC ja ha adjudicat la compra dels quatre trens nous per a Rodalies de Lleida a Stadler per una quantitat propera als 63 milions d'euros. En concret, la companyia suïssa es farà càrrec de la fabricació de les quatre unitats per 43,5 milions d'euros i del seu manteniment durant els propers 15 anys per 19,2 milions d'euros. El secretari també ha afegit que s’iniciaran els treballs, entre aquest any i l’entrada en funcionament dels nous combois, per a adequar els tallers del Pla de la Vilanoveta.

A més, i per seguir facilitant la intermodalitat del transport públic a la Plana de Lleida, Gavin ha anunciat la licitació de les obres del baixador del polígon industrial El Segre per aquest estiu i les de les noves estacions d’autobusos de Tàrrega, Juneda i Almacelles de forma imminent. El Secretari ha explicat que “tot plegat suma una inversió de 5,6 milions d’euros per aquest 2022 i demostra la voluntat del Departament de promoure el transport públic i la descarbonització”. En el cas del baixador del FGC, s’ha decidit separar aquest projecte del dels passos a nivell per avançar en la seva execució. En paral·lel, es continua estudiant la millor solució tècnica pels passos a nivell. A més, el Secretari ha explicat que aquest mes de febrer es farà l’aprovació inicial del projecte de la nova estació d’autobusos de Lleida.

Aquesta ha estat la primera reunió de la Comissió de Seguiment del Pla de Rodalies Lleida, després que al desembre del 2020 quedés constituïda, en una trobada telemàtica, com a fruit dels treballs previs de la Plataforma per la millora de la línia Lleida-Manresa, impulsada per la Diputació de Lleida. La reunió d’avui, presencial i telemàtica, ha estat presidida pel president de la Diputació, Joan Talarn, i per part del departament de Vicepresidència Polítiques Digitals i Territori hi han assistit el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, la presidenta de FGC, Marta Subirà, la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Mercè Rius i el delegat del govern a Lleida, Bernat Solé.