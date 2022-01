L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui presenta al·legacions contra el projecte PEpl-556 que comprèn el parc eòlic Lupus de 49’5 MW, i la seva infraestructura d’evacuació d’energia, a les províncies de Saragossa, Osca, Tarragona, Lleida i Barcelona, que està promogut per l’empresa Energía Inagotable de Lupus SL (del grup Forestalia Renovables).

El projecte preveu construir una línia aèria de Molt Alta Tensió (MAT) que creuarà des de l’Aragó i fins a Catalunya. La MAT, de 400 Kv, tindrà 182,22 quilòmetres de recorregut, dels quals 140’23 a Catalunya, i amb una afectació de més de 631 hectàrees. Això comportaria la construcció de 378 torres metàl·liques.

Pel que fa a Santa Margarida de Montbui, la línia travessaria el terme municipal d’oest a est, en una distància aproximada de 6,3 quilòmetres. Comportaria la ubicació d’un total de 18 torres, d’una alçada entre 34 i 49 metres, separades 400 metres entre cadascuna d’elles.

La MAT passaria pel bell mig del terme municipal, molt a prop de nuclis disseminats com el Coll del Guix, i afectaria «espais oberts de gran valor natural i geològic», segons el mateix govern. Pràcticament tota la zona per on passaria la MAT és sòl agrícola i forestal, declarat d’important valor tant pel Pla Territorial de les Comarques Centrals (2008), el Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena (2009) i pel mateix POUM.