L’Ajuntament d’Igualada, de la mà amb el Consell d’Infants de la ciutat, ha engegat una campanya de reciclatge de joguines amb components electrònics dirigida a nens i nenes d’educació infantil. L’objectiu de la iniciativa és afavorir la recollida selectiva d’aquests residus i evitar l’emissió de components tòxics i perillosos al medi. Al mateix temps, amb una iniciativa d’aquest tipus, s’incideix en els ciutadans en edats més joves, amb la voluntat que en un futur tinguin assumides les responsabilitats i els hàbits adequats en matèria de reciclatge domèstic.

L’Ajuntament ha contactat amb totes les escoles de la ciutat per tal d’informar-los de la campanya i oferir-los l’oportunitat de participar-hi. A les escoles adherides, segons han explicat fonts municipals, se’ls ha fet arribar uns contenidors, on els nens i nenes poden dipositar les seves joguines i petits aparells elèctrics i electrònics. També han rebut cartells informatius i fullets on s’explica quins aparells es poden dipositar i quin altres s’han de portar a la deixalleria. Un dels exemples que expliquen els impulsors és el d’un cotxe teledirigit o un conte amb música. «Són joguines que aniran al contenidor R-ciclajoguina, i en canvi, una bicicleta o un ordinador, s’ha de portar a la deixalleria», ha explicat el regidor Miquel Vives.

Un mes de campanya

El Consell d’Infants ha col·laborat amb el projecte, i entre altres tasques, ha produït un vídeo on es crida a la participació. La campanya estarà activa fins al dia 28 de febrer, data límit perquè els nens i nenes facin neteja d’aquelles joguines que ja no funcionen, tot aprenent a reciclar-les adequadament.

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, ha recordat que campanyes com aquesta són molt necessàries per a la conscienciació, des de ben petits, de l’emergència climàtica en què ens trobem. Vives ha detallat que «el R-ciclajoguina compleix dues funcions; per una banda, reciclar i, per altra banda, que els nostres nens i nenes prenguin consciència dels components contaminants que poden contenir les seves joguines i aparells electrònics».