El govern d’Olesa de Montserrat ha hagut de deixar sobre la taula el «Reglament intern per a la prevenció, detenció i resolució de situacions de discriminació i assetjament laboral, psicològic i sexual» perquè el consens era proper entre pràcticament tots els grups però alguns dels membres del consistori hi han detectat errors i punts de millora. El punt estava a l’ordre de dia del ple de dijous passat, però no es va votar i es va aparcar per debatre-ho més en profunditat entre les diferents formacions polítiques abans de portar-lo novament a votació. L’Ajuntament d’Olesa ja disposa d’un pla que es va aprovar el 2016 i ara, de fet, es tractava de fer una actualització d’aquest document. La regidora de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament d’Olesa, Ada Agut, va explicar que «el document es fa perquè el consistori garanteixi les condicions de dignitat i de no discriminació en el treball» i va defensar que calia «actualitzar i millorar l’actual reglament, del 2016». El nou pla, en paraules de la regidora «dona més protecció i confidencialitat a la víctima, i també inclou el servei de prevenció de l’Ajuntament».

Aquest nou reglament ha estat elaborat per una Comissió específica i ratificat per la Mesa General de Negociació el novembre passat. La Mesa Negociadora està integrada per dos professionals de la plantilla de l’Ajuntament, un tècnic jurídic, un responsable del Comitè de Seguretat i Salut, un altre de Recursos Humans i un del Comitè d’Empresa. Marc Serradó, de la CUP, tot i felicitar els responsables de l’elaboració d’un text d’aquest tipus, va remarcar al ple que «al document li falta perspectiva feminista, i també una categorització de les agressions en menys i més greus per ajustar el nivell de les sancions». I Fernando Vicente, del PSC, va indicar que «estem d’acord en la necessitat del reglament però hi ha conceptes erronis que cal canviar i si votem a favor no podem fer al·legacions». «Cal adequar-lo a la realitat social, hi ha confusió en conceptes de sexe i gènere, no queden contemplades les transicions de gènere», va reblar.