La Torre de Claramunt arranjarà un local per als joves de la població a petició dels veïns del municipi. Aquest és el projecte que més vots ha tingut en els pressupostos participatius que ara s’han donat a conèixer. L’altra obra que es durà a terme és la segona fase de remodelació del Parc del Mil·lenni/Pati de l’Escola La Torre.

Aquest mes de gener s’ha tancat el procés de votació dels tercers pressupostos participatius. Amb 418 vots en total. El local per als joves va rebre 120 vots. Es tracta de tenir una sala planta baixa del centre social Sant Joan Baptista a disposició dels joves.

El segon projecte que s’executarà és la segona fase de remodelació del Parc del Mil·lenni/Pati de l’Escola La Torre per tal que sigui «un espai inclusiu on tots els infants trobin el seu lloc i s’aprofitin les oportunitats educatives que ofereix «, segons consta en la proposta. L’obra consisteix en col·locar una estructura de fusta que disposa de caseta amb tobogan, rocòdrom, zona de refugi amb bancs per a infants de 3 a 12 anys. Al costat s’hi col·locarien 2 tipis per als més menuts amb taules de pícnic. A més, s’instal·larien altres elements al pati per fomentar la biodiversitat del parc a través de la col·locació de caixes niu per a ocells i hotels d’insectes»

Es van sotmetre a votació altres propostes, com ara posar fanals al primer tram del carrer Font de l’Armengol, o fer un refugi per als gats abandonats, que van quedar per darrera de les idees triades.