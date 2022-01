És impossible aguantar les llàgrimes escoltant Tijana Postic, la directora d’Infermeria de l’Hospital Universitari d’Igualada, que va arribar a l’Anoia amb 10 anys fugint de la guerra dels Balcans i que ha hagut de fer front a la pandèmia des de la direcció d’infermeria. El seu pare, que va morir en un bombardeig, estaria orgullós de saber que el Govern del seu país d’acollida l’ha distingida amb el Premi Internacional Catalunya 2020, juntament amb Anxhela Gradeci, Dania El Mazloum i Özlem Tureci, metgesses de Londres, Itàlia i Alemanya que han estat en primera línia de la pandèmia després de fugir de conflictes a Armènia, Síria i Turquia. Totes quatre tenen un tret en comú, són migrants, persones que han deixat el seu país per iniciar nous projectes de vida en altres indrets. Dos anys després de lluitar contra la pandèmia, dilluns es va contagiar del virus de forma molt lleu i va haver de rebre el premi telemàticament.

Felicitats pel premi

Estic molt agraïda, però, per desgràcia, d’històries com la meva n’hi ha milers. Quan vaig arribar a Igualada vaig tenir els mateixos drets que la resta de nens d’aquí. N’hi ha molts que no tenen aquestes oportunitats, hi ha nens que moren al mar... Agraeixo als que treballen cada dia salvant vides i oferint aquestes oportunitats. Respecte a la feina durant la pandèmia, el reconeixement és a tot el meu equip.

Va néixer a Sarajevo el 1982.

La meva infància va ser perfecta, fins a la guerra. Vivíem al centre de la ciutat, els meus pares tenien bons llocs de treball, ens n’anàvem de vacances... No ens faltava de res. Quan tenia 10 anys va esclatar el conflicte dels Balcans, el meu germà acabava de néixer. Vam viure sis mesos de la guerra.

Què en recorda?

D’un dia a l’altre van confinar la ciutat. Tot es va tancar i van començar els bombardejos, trets... Mai oblidaré el soroll de l’alarma antiaèria. Hi havia dies en què només podies menjar pa, no hi havia res més. Els meus pares em van mantenir al corrent del que volien fer i preníem les decisions junts. Jo deia: «Que sigui el que hagi de ser però estiguem junts. Si no podem anar-nos-en tots, no fa falta que marxem». Als meus pares els va tocar decidir que la meva mare ens agafés, a mi i al meu germà, i ens n’anéssim. Els homes ho tenien prohibit, per anar al front.

Aquell comiat...

És de les pitjors coses que he viscut [plora]. L’última nit vam dormir els quatre junts i em va passar pel cap la sensació que era l’últim cop que estaria amb ell. Ens va demanar que ens emportéssim els àlbums de fotos, les gravacions casolanes... Gràcies a això les hem pogut conservar. Ens vam acomiadar davant de casa perquè el meu pare no es va veure capaç d’anar fins a l’estació. Tinc aquella imatge gravada. Ell, dret a la porta, i jo mirant-lo pel vidre del maleter.

Se’n van anar amb cotxe?

Fins a Belgrad. Vam sortir amb els tancs i la Creu Roja. Mil hores de camí per carreteres secundàries. La meva mare anava conduint i jo canviant els bolquers al meu germà i donant-li menjar. A Belgrad la meva mare va intentar trobar feina, però hi havia molta immigració i era molt difícil. I a Espanya acollien refugiats. Els diners estalviats s’anaven acabant i ens en vam anar sense poder parlar amb el meu pare.

Com va ser arribar a Barcelona?

Vam baixar de l’avió i els periodistes es van emportar la meva mare per fer-li una entrevista. Hi havia molts flaixos, i jo amb una por terrible de no trobar-la. Després vam anar a una casa de colònies, L’Eucària.

Els principis no són fàcils.

Quan vam anar a l’escola, als nens els van explicar que fugíem de la guerra, i al pati, al principi i amb bona fe, ens miraven com a bèsties rares. Va ser bastant dur. El pitjor va ser la mort del meu pare. Un mes després d’arribar, just abans de Nadal... Ens ho va explicar el meu avi. Vam aconseguir que evités el front i treballava a la Creu Roja repartint menjar. Però li va caure una bomba. Vaig pensar: i ara, què serà de nosaltres? Era un moment d’incertesa i el més important que tenia acabava de desaparèixer. El que he passat és una putada.

També va venir la seva àvia...

La meva mare feia tres feines alhora perquè no ens faltés de res, i la meva àvia es feia càrrec de nosaltres. Després ella va poder convalidar el títol d’infermera i va començar a treballar a l’Hospital d’Igualada. I el meu germà i jo anàvem a l’escola... Sempre vam pensar a tornar, però ho anàvem ajornant. Que si la postguerra serà molt dura, que si hem d’acabar l’escola, l’institut, la universitat... Al final acceptes que la teva vida i la teva família són aquí. Em va costar, però vaig acabar demanant la nacionalitat espanyola.

I ara és la directora d’Infermeria de l’Hospital d’Igualada.

Vaig començar com a auxiliar a l’hospital mentre estudiava. El 2013 em van contractar com a infermera, el 2016 vaig ser supervisora en el torn de nit, i el desembre del 2018 em van nomenar directora d’Infermeria. I un any després va arribar la covid...

Van tenir el primer gran brot de Catalunya.

Vam fer el que vam poder amb els recursos que teníem. No hi havia protocols, tot anava sobre la marxa. Pensàvem que estàvem preparats, el febrer vam fer reunions, plans de contingència... Quan ens va arribar el brot, en tres dies vam esgotar el pla. Comences a improvisar i no pots recórrer a ningú. No podíem fer PCR, els circuits estaven per fer... La malaltia anava davant nostre, treballàvem de forma reactiva, no hi arribàvem. I el diag-nòstic era sentència de mort.

Què en pensa quan es parla de la pandèmia com una guerra?

Jo he viscut totes dues coses i no és comparable. No poder sortir al carrer perquè hi ha un bombardeig, que hi hagi un franctirador que et dispara... Confinar-se és molt dur, però a casa teva et senties segur. En una guerra, no. Ni a casa teva, ni enlloc. Jo vaig haver de fugir.

Com estan a l’hospital?

Molt cansats. Com a la resta de centres, hi falten professionals. Avui tenim 11 infermeres de baixa, però la planta de covid està plena i el 90% de la nostra UCI són coronavirus.