Els veïns d'Olesa de Montserrat es van despertar diumenge amb la notícia que una de les seves veïnes, Chanel Terrero, serà la representarà d'Espanya al festival d'Eurovisió i, encara que la majoria no l'havien sentit cantar fins ara ni s'esperava el seu triomf, s'han mostrat orgullosos i convençuts que guanyarà.

"Ai sí, ara que la veig en el vídeo sí que la conec", ha comentat a EFE-TV en Pedro, un veí del municipi quan li han ensenyat en el telèfon mòbil l'actuació de dissabte de Chanel en el Benidorm Fest."Doncs me n'alegro molt, és un orgull per a Olesa -ha afegit- i ho fa molt bé. El normal és que guanyi, però en aquestes coses sempre hi ha molta política pel mig i els països voten a qui volen".

"Jo tampoc la conec gaire -ha agregat una altra veïna-, només una mica de vista, però m'alegro que hagi guanyat perquè poca gent coneix Olesa i ella donarà a conèixer el poble".

Chanel, que ha estat la guanyadora el Benidorm Fest i viatjarà a Torí per representar a Espanya a Eurovisió, és de pares cubans i resideix a Olesa des de nena. La cantant s'ha imposat a una altra catalana, Rigoberta Bandini, que partia com a preferida i havia rebut molt suport a les xarxes socials, entre ells el de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que diu sentir-se identificada amb el missatge feminista de la seva cançó "Ay mamà".

Rigoberta Bandini va ser una de les candidatures més votades pel públic, juntament amb el trio gallec Tanxugueiras, però el vot del jurat ha fet inclinar la balança cap a Chanel, que ha rebut el suport dels seus familiars i amics d'Olesa. Fins i tot el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, s'ha pronunciat a través del seu compte de Twitter i ha dit que Rigoberta Bandini és "la guanyadora per a molta gent".