Esparreguera celebra aquest mes de febrer la Festa Major d’Hivern, en honor a la patrona de la vila, Santa Eulàlia, els dies 11, 12 i 13 de febrer, i la Fira Passió, el cap de setmana del 19 i 20 de febrer. Els esparreguerins recuperen les dues celebracions que havien quedat condicionades per la pandèmia.

La primera en arribar serà la Festa Major d’Hivern, que tindrà lloc els dies 11, 12 i 13 de febrer i tornarà a tenir la cultura popular com a gran protagonista de la mà de les colles de la Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana d’Esparreguera (la Fede). La programació també inclou música, portes obertes per a conèixer el patrimoni local i, com a novetat, una visita teatralitzada a l’Ajuntament d’Esparreguera a càrrec de L’Altre Col·lectiu, per a conèixer d’una manera diferent l’edifici i el funcionament dels diversos departaments de la casa de la vila.

Seguidament, els dies 19 i 20 de febrer, els carrers del centre d’Esparreguera retrocediran a l’any 0 per a acollir la tercera edició de Fira Passió, l’única fira de passions de Catalunya, que concentrarà parades comercials i comptarà també amb animació i representacions al carrer de diferents escenes del drama sacre. Com diuen els organitzadors és un retorn a l’any 0.

L’Ajuntament ha explicat que enguany es donarà a conèixer la programació de les dues celebracions a través de la web municipal i d’un programa de paper que es distribuirà. «Es repartirà un únic programa amb dues portades, que reflectirà la distinció i alhora la proximitat entre les dues celebracions, ja que són esdeveniments diferenciats però que junts formen les festes d’hivern de la vila», segons ha explicat el regidor de Cultura, Juan Jurado.