Calaf fa aquest dissabte una jornada de portes obertes al tanatori per donar a conèixer aquesta nova instal·lació a la població. La ciutadania podrà visitar aquest nou equipament de 12h a 14h i de 16h a18h.

El tanatori de Calaf, ubicat a la zona d’aparcament del cementiri, és un edifici de planta única i disposa de dues sales de vetlla i una sala ecumènica. S’hi podrà celebrar qualsevol tipus de funeral. Hi ha també una sala per preparar el difunt a nivell de vestidor, neteja i maquillatge. Les sales tenen accés per a persones amb mobilitat reduïda.