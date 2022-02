El consell executiu de la Cambra de l’Anoia ha decidit elaborar un pla d’acció i dinamització dels Polígons de la comarca de l’Anoia, que anirà precedit d’un campanya a través de les xarxes socials per posar en valor la situació actual del territori i dibuixar les línies d’acció a seguir que des de la corporació. Fonts de l’entitat cameral han indicat que «estem disposats a fer un pas endavant en l’impuls i la dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE)», i han indicat que segons les dades proporcionades pels Informes territorials de la Cambra de Comerç de Barcelona hi ha «més del 30% de la població treballadora de l’Anoia que ha d’anar a treballar fora la comarca», en una zona que té «la taxa d’atur més alta de la demarcació de Barcelona».

La situació privilegiada de la comarca enclavada en una cruïlla d’eixos viaris i a menys de 100 km de tres ports marítims de mercaderies «s’ha de llegir com una oportunitat per transformar econòmicament l’Anoia i fomentar així un desenvolupament mediambientalment sostenible i socialment just», segons expliquen fonts de l’entitat. En aquest sentit, la proposta del Consell executiu no es limita a una reactivació exclusiva dels PAE, sinó que es proposa transformar els polígons i compaginar el seu creixement en la construcció d’un model econòmic més sostenible, benestant i d’alt valor afegit».

La Cambra de l’Anoia assegura que no vol construir un territori centrat estrictament en el creixement del PIB, i, en canvi, proposta «bastir un model econòmic que fonamenti el seu progrés amb el benestar efectiu per a la població, la sostenibilitat i la qualitat del creixement».

El Pla de la Cambra també té com objectiu establir aliances amb altres agents del territori amb l’objectiu d’«engrandir l’impuls de les accions i traçar de forma conjunta, transversal i coordinada la transformació economicosocial tan necessària per l’Anoia».