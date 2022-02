La Diputació ha presentat als representants dels municipis del Baix Llobregat Nord les línies i estratègies per facilitar el desplegament de polítiques socials innovadores. El dimecres va tenir lloc una reunió a la sala de plens de l’Ajuntament d’Esparreguera entre alcaldes i regidors dels àmbits de la igualtat, els serveis socials, la convivència, la salut pública i el consum, i representants de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. La trobada va reunir una desena de càrrecs electes amb la diputada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Lluïsa Moret; el diputat delegat de Salut Pública i Consum, Jesús Naharro. Entre els alcaldes hi va assistir l'anfitrió, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas. L’encontre va servir per compartir el desenvolupament de les línies i els projectes estratègics de la corporació i contrastar-ho amb les necessitats dels municipis de la comarca (Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera, Martorell i Olesa de Montserrat, són els que hi tenien representació).

En aquesta sessió d'Esparreguera, els assistents van coincidir a l’hora d’identificar els reptes socials emergents que han d’abordar com a administració local, l’atenció i suport a les persones nouvingudes, les desigualtats de gènere i molt especialment les violències masclistes, els problemes d’accés a l’habitatge i l’infrahabitatge o els riscos psicosocials de la població jove i adolescent, entre d’altres.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, es va mostrar «molt content de tenir aquests debats per pensar línies de treball i diagnosi» i va afirmar que «com a municipi hem s’anticipa-nos a les noves demandes que tenim per part dels nostres veïns i veïnes i mirar com abordar-les en les nostres polítiques públiques».

Al seu torn d’intervenció, Lluïsa Moret va assenyalar el valor d’aquestes trobades per «compartir les necessitats emergents en àmbits com la igualtat, la sostenibilitat i la cohesió social dels municipis, com a administració més propera a la ciutadania», i el compromís ferm de la Diputació per contribuir a donar-hi resposta, destacant que «els reptes actuals no poden ser abordats des d’una única administració, ni tan sols des de les administracions soles. Cal coordinació, treball en xarxa, aprenentatge i solucions compartides».

Moret va detallar els principals projectes i línies estratègiques de la Diputació en polítiques socials innovadores adreçades als municipis per millorar el dia a dia de les persones, sobretot en els contextos de més vulnerabilitat. En aquest sentit Moret va destacar les actuacions per a la millora dels barris amb situació aguda de desigualtat i vulnerabilitat; el projecte estratègic per un nou sistema públic de cures; la reorganització dels serveis socials; el projecte estratègic per a l’abordatge de les violències masclistes i les línies de suport adreçades específicament a infants, joves i adolescents per atendre les problemàtiques emocionals que s’estan detectant i que determinen el seu futur, entre d’altres.

Per la seva part, Jesús Naharro va posar en valor els recursos inclosos al Catàleg de Serveis 2022 «com a suport perquè els municipis puguin exercir les seves competències en matèria de salut pública i consum». Naharro va destacar «l’aposta clara de la Diputació per seguir avançant per uns municipis més saludables, resilients i protectors dels drets que tenim com a persones consumidores».

La Diputació de Barcelona destina 78 milions d’euros al desplegament de polítiques socials als municipis de la província. Al llarg de 2021, en l’àmbit social va facilitar a la comarca del Baix Llobregat recursos materials com els arranjaments d’habitatges per a persones grans (a 27 municipis) i recursos tècnics com els 39 plans i projectes estratègics, a més dels serveis de Teleassistència, el programa Respir, els 10 punts del servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) i els 8 Punts d’orientació jurídica municipal (POJM). En matèria de salut pública i consum durant el 2021 s’han destinat als ens locals suport per a la protecció de la salut (a 27 municipis), la seguretat alimentària, la sanitat ambiental (a 15 municipis), la promoció de la salut, el servei municipal de consum (a 21 municipis) o la mediació de consum, entre d’altres. Finalment, en l’àmbit de la Igualtat i la Convivència, l’any 2021 s’ha desplegat recursos materials i tècnics i més de 750.000€ en recursos econòmics per al conjunt dels municipis.

L’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona té previst celebrar al llarg dels propers mesos noves trobades amb alcaldes i regidors de diferents zones de la província amb aquesta fórmula que n'anomena Espais de diàleg. És una estratègia per apropar línies d’actuació i eines de la Diputació al territori i facilitar el desplegament de polítiques socials per donar resposta a les necessitats dels municipis i els seus habitants