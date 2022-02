La Diputació es reuneix amb els alcaldes i regidors del Baix Llobregat Nord per exposar-los les línies i estratègies de les polítiques socials que impulsa. Dimecres va tenir lloc una reunió a la sala de plens de l’Ajuntament d’Esparreguera amb una desena de càrrecs electes i la diputada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Lluïsa Moret i el diputat delegat de Salut Pública i Consum, Jesús Naharro.

Els grans reptes que van compartir alcaldes i representants de la Diputació van ser les persones nouvingudes, les desigualtats de gènere i molt especialment les violències masclistes, els problemes d’accés a l’habitatge i l’infrahabitatge o els riscos psicosocials de la població jove i adolescent, entre d’altres.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, es va mostrar «molt content de tenir aquests debats per pensar línies de treball i diagnosi» i va afirmar que «com a municipi hem d’anticipar-nos a les noves demandes que tenim per part dels nostres veïns i veïnes i mirar com abordar-les». Lluïsa Moret, per la seva part, va indica r que la trobada serveix per «compartir les necessitats emergents en àmbits com la igualtat, la sostenibilitat i la cohesió social».