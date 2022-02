El projecte Singulars que impulsa l’Ajuntament d’Esparreguera acollirà una vintena de joves. Aquesta setmana s’han obert les inscripcions. L’Ajuntament treballa de la mà amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El programa promou la millora de l’ocupabilitat de les persones joves i incentiva la seva contractació laboral o bé afavorir el seu retorn al món educatiu per a que segueixin formant-se. El programa va adreçat a joves de 16 i 29 anys, que estiguin a l’atur, ja sigui inscrit com a demandant d’ocupació o com a millora d’ocupació, i ser beneficiari de Garantia Juvenil en el moment d’incorporació al projecte. Així mateix, els participants no poden estar cursant actualment estudis de formació reglada. Les inscripcions es poden fer, fins al 28 de febrer.

La tècnica responsable del projecte Singulars 2022, Anna Guillén, ha explicat que «el projecte té capacitat per a acollir fins a 20 joves d’Esparreguera i té una durada de 10 mesos, al llarg dels quals se’ls ofereix formació i acompanyament amb l’objectiu que trobin feina o bé que reprenguin els estudis». Cada any s’ofereix un curs formatiu sobre un àmbit que estigui relacionat amb l’oferta laboral de la zona i enguany s’ha optat per fer-lo d’Auxiliar Administratiu. «Aquesta és la primera vegada que s’ofereix aquesta formació en l’àmbit del projecte i creiem que pot ser molt útil perquè és molt transversal» ha apuntat Guillén, qui ha explicat que la formació serà presencial, tindrà una durada de dos mesos i es cursarà a Martorell. D’altra banda, també s’ofereix un acompanyament individualitzat, formació en competències bàsiques i transversals, visites a empreses, activitats a l’entorn social i un acompanyament personalitzat en la inserció laboral. Per inscriure’s al projecte cal aportar el document d’acreditació de la situació administrativa (DONO o Millora d’Ocupació) i el certificat de Garantia Juvenil. En cas de ser menor d’edat, també es necessita el document de pares o tutors.