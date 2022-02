El govern d’Òdena ha convocat tots els veïns i veïnes del Pla de la Masia d’Òdena a una trobada per posar en coneixement i informar dels projectes que es podrien dur a terme a la zona, compartir consideracions i recollir propostes i suggeriments dels assistents. La reunió tindrà lloc dissabte 5 de febrer a les 12 h al Centre Cívic del Pla i és oberta a tothom. El govern republicà que lidera Maria Sayavera es troba pressionat pel sector que s’oposa a la qualificació com a sòl industrial terrenys d’aquesta zona, i el PSC ha posat la banya en aquest tema. Primer va reclamar públicament el suport del regidor de la formació Òdena Oberta per poder tenir la majoria necessària per presentar una moció de censura que posés punt final a l’etapa Sayavera. De moment no l’ha presentat. I aquesta setmana han presentat al·legacions al Pla Especial Urbanístic d’Iniciativa Particular per modificar el Pla de la Masia.

El govern ha explicat la trobada amb els veïns com una acció que recupera les trobades que l’equip de govern ja havia dut a terme el primer any de legislatura («L’Ajuntament informa i respon»). Les al·legacions que va presentar el regidor socialista Oriol Almiron són contra l’acord de la Junta de Govern Local (2 de desembre de 2021), té com a objectiu modificar part del sòl del Pla de la Masia de sector urbanitzable no delimitat a sector industrial per ampliar la indústria Vallés Soriano, segons les fonts socialistes. El PSC assegura que no s’han complert els terminis a l’hora de fer pública la documentació del Pla Especial Urbanístic i que les parts interessades han estat informades abans que la població. A més, denuncia que als veïns del Pla d’Òdena, tot i ser els més propers a la indústria, no se’ls han considerat part afectada. Entre altres suposades irregularitats, el PSC indica que el PEUIP no ha justificat l’existència d’activitat prèvia ni l’interès social de l’activitat, requisits per iniciar el procediment.